Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden. Mutatunk egy programot, ami segíthet visszaállítani az elveszett állományt.","shortLead":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden...","id":"20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85901ede-8013-4969-bb0c-d4f3fdf5ecc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Fontos fájlokat törölt a gépéről? Így állíthatja őket vissza a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Kossuth téren tüntetett, majd rátámadt egy rendőrre. Az ítélet jogerős.","shortLead":"A Kossuth téren tüntetett, majd rátámadt egy rendőrre. Az ítélet jogerős.","id":"20181220_Felfuggesztett_bortonbuntetetest_kapott_egy_tunteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1885ce02-e564-46c5-96ab-d93e9cea7091","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felfuggesztett_bortonbuntetetest_kapott_egy_tunteto","timestamp":"2018. december. 20. 10:21","title":"Felfüggesztett börtönbüntetetést kapott egy tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen. ","shortLead":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal...","id":"20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f13c9b-7cbe-4738-8e24-2282dae7ad32","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","timestamp":"2018. december. 19. 13:11","title":"Curtis állami gondozott és fogyatékkal élő gyerekeknek okozott csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cab0363-a628-4528-91da-df592d2f9e7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanul tájékoztatta a Magyar Telekom az előfizetőket a digitális átállásról, ezért a vállalatot és külön a vezérigazgatót is megbüntette az NMHH.","shortLead":"Szabálytalanul tájékoztatta a Magyar Telekom az előfizetőket a digitális átállásról, ezért a vállalatot és külön...","id":"20181219_Sajat_vagyonabol_is_birsagot_kell_fizetnie_a_Magyar_Telekom_vezerigazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cab0363-a628-4528-91da-df592d2f9e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc2a079-0e5a-4429-a3fd-03a9a2051aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Sajat_vagyonabol_is_birsagot_kell_fizetnie_a_Magyar_Telekom_vezerigazgatojanak","timestamp":"2018. december. 19. 16:38","title":"Saját vagyonából is bírságot kell fizetnie a Magyar Telekom vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6632583-ad02-463c-b169-880c8b15beb4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az állam korszerűtlen és méltánytalan oktatást nyújt a gyerekeknek – vélik egyre többen, és ezt felismerve egyes iskolák, tanárok és szülők próbálnak tüzet oltani, valamennyire javítani a helyzeten. Ez lehetne jó hír is, ám mögötte ott van a beletörődés, hogy rendszerszinten már nem is várnak javulást.","shortLead":"Az állam korszerűtlen és méltánytalan oktatást nyújt a gyerekeknek – vélik egyre többen, és ezt felismerve egyes...","id":"20181218_Ha_a_hegy_nem_megy_Mohamedhez__mi_tehetunk_ha_az_allam_csak_rombolja_az_iskolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6632583-ad02-463c-b169-880c8b15beb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294efb6c-3176-4897-b317-6d805b2baae3","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Ha_a_hegy_nem_megy_Mohamedhez__mi_tehetunk_ha_az_allam_csak_rombolja_az_iskolat","timestamp":"2018. december. 18. 16:30","title":"Kis magyar alternatív valóság: mit tehetünk, ha az állam csak rombolja az iskolát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.\r

\r

","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]