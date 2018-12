Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó magyarok, akik nem jönnek haza karácsonyozni. Arról meséltek: nem könnyű ilyenkor a családtól távol, de legalább új oldaláról ismerhetik meg a várost, ahol élnek, és még a munkahelyükön is kikapcsolhatják a karácsonyi zenét.","shortLead":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó...","id":"20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3de33-4f6d-4e43-b122-b831aa8c4765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 22. 07:00","title":"Van az a pénz, amiért megéri külföldön maradni karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le a csomagomat” – írta Nemes Balázs, a pécsi Momentumból.","shortLead":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le...","id":"20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42488848-041f-4e62-8e54-ee62714d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","timestamp":"2018. december. 21. 09:46","title":"A Momentum politikusa egy doboz tojást vitt a „helyi propagandának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","shortLead":"Egy 29 éves férfiról van szó, aki beismerte tettét. ","id":"20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb3626-652e-4b81-b4b9-248c7460f7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elfogtak_a_csepeli_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. december. 21. 21:32","title":"Elfogták a csepeli gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió forintért.","shortLead":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió...","id":"20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b745b2-dcfa-45cc-a178-1ffa9e792a66","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","timestamp":"2018. december. 20. 17:25","title":"Több mint egymillió forintért kelt el Náray Tamás egyik festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki borászok kaszálhatnak majd nagyot.","shortLead":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki...","id":"20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9c0db-ce3f-4e9b-a104-f0eb18ac5efd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"Földforgalmi nonszensz: a Fidesz szerint annyit ér a föld, amennyi termést ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","shortLead":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","id":"20181221_terepjaro_akadaly_4x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1294fa22-bf6d-420f-a650-774939930f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_terepjaro_akadaly_4x4","timestamp":"2018. december. 21. 10:22","title":"Videó: ez egy rendes terepjáró, de akkor is ki merné utána csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","shortLead":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","id":"20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e981002-e644-40c0-8f07-0af02f4140eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","timestamp":"2018. december. 20. 17:24","title":"LMP: A harc csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]