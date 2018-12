Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a sztárfellépő.","shortLead":"Itt a sztárfellépő.","id":"20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947906f-8a59-41c7-b5ea-340ca6035442","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2018. december. 22. 21:15","title":"A Campus Fesztiválon is fellép a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e2e38e-0c9e-4b7a-ba37-b053c55686b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Red Bullnál tudják, hogyan kell avatni. ","shortLead":"A Red Bullnál tudják, hogyan kell avatni. ","id":"20181224_alagut_motor_ausztria_red_bull_miguel_oliveria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e2e38e-0c9e-4b7a-ba37-b053c55686b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373012f3-7bd4-404b-9194-ce3faf5ac658","keywords":null,"link":"/cegauto/20181224_alagut_motor_ausztria_red_bull_miguel_oliveria","timestamp":"2018. december. 24. 14:20","title":"300-as tempóval avatta fel ezt az új osztrák alagutat egy motoros - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől. Pedig van egy másik is, Arthur király udvarából – gyönyörű téli napfordulós, kereszténység előtti, de keresztény szimbolikába ágyazva. A Sir Gawain és a Zöld Lovag a középkorból szól hozzánk, de hőse modernebb figura, mint gondolnánk.","shortLead":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől...","id":"20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5777ccf-0844-40e0-bbdf-3fd01f3439f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","timestamp":"2018. december. 23. 20:00","title":"A karácsonyi lovag, akit a kudarc tett hőssé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és az idő, hogy a rezsim kihívója is lesz a parlamenti egyharmad, illetve az utcán tüntetők. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Nem új kihívó, csak új, eddig nem látott ellenzék. Három kétharmados vereség után azt majd eldöntik a választók és...","id":"20181223_Uj_ellenzek_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a5693c-b8dc-4794-8eb3-d3d9039b6f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d4e96-d41c-4841-bbe2-0c6bdb708477","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Uj_ellenzek_szuletett","timestamp":"2018. december. 23. 17:30","title":"Új ellenzék született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","shortLead":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","id":"20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ad4650-1b2f-4ab6-83a0-c9b8a5df5189","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","timestamp":"2018. december. 24. 13:00","title":"Agyára megy a családja karácsonykor? Adunk pár tippet, hogyan kezelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötöslottó következik. Vagyis: Ötöslottó következik. 1 milliárd 431 millió forint volt a tét.","shortLead":"Ötöslottó következik. Vagyis: Ötöslottó következik. 1 milliárd 431 millió forint volt a tét.","id":"20181222_Ezeket_a_szamokat_kellett_beikszelni_hogy_milliardos_legyen_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5f60b5-7d65-4087-9cba-2c66486abfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Ezeket_a_szamokat_kellett_beikszelni_hogy_milliardos_legyen_karacsonyra","timestamp":"2018. december. 22. 19:46","title":"Ezeket a számokat kellett beikszelni, hogy milliárdos legyen karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb86d20-869e-4e79-ad70-6575d30cc766","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy karácsonyi könyvbemutatón Várszegi Asztrik katolikus püspök egy beszélgetés közben „vetette fel viccesen”, ha ma élne a Megváltó, akár még a Soros-ügynök címkét is megkapná.","shortLead":"Egy karácsonyi könyvbemutatón Várszegi Asztrik katolikus püspök egy beszélgetés közben „vetette fel viccesen”, ha ma...","id":"20181223_Jezus_is_Soros_ugynoke_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86d20-869e-4e79-ad70-6575d30cc766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393ffb81-2a50-42d7-bc75-d5fe5b5a4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Jezus_is_Soros_ugynoke_lenne","timestamp":"2018. december. 23. 21:32","title":"\"Jézus is Soros ügynöke lenne?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy egy családtagunk bőségesen él az alkohollal. Miért van ekkora különbség a családok között, és vajon válhatunk-e igazi családdá?","shortLead":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy...","id":"20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd7a0e-be42-4cad-af66-422066162273","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","timestamp":"2018. december. 23. 20:15","title":"Család: védőháló vagy fojtogató kötelék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]