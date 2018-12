Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat hallottak, a hatóságok háromezer embert evakuáltak egy most elkészült toronyházból, illetve a környék lakói közül.","shortLead":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat...","id":"20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff8d57-82df-4f51-aa31-b4214db09ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","timestamp":"2018. december. 25. 09:29","title":"Háromezer embert evakuáltak Sydney-ben a repedő toronyház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","shortLead":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","id":"20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91609e29-dfd7-4638-9b41-21f38939887a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","timestamp":"2018. december. 25. 17:34","title":"Oroszország megint odacsapott az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból válogattuk ki a legemlékezetesebbeket. ","shortLead":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból...","id":"20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a3f504-b307-4207-b7b3-03f03595338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","timestamp":"2018. december. 25. 17:30","title":"Tesztautók 2018: a legokosabbtól a legrosszabbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar közéletet Lovasi András, aki Lackfi Jánossal közösen adott interjút a valasz.hu-nak. A költő szerint nem az Antikrisztus uralma alatt élünk, és nincs vége a demokráciának.\r

\r

","shortLead":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar...","id":"20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5310bc1-3fc3-484b-a9f0-e4887e446980","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","timestamp":"2018. december. 26. 17:26","title":"Lovasi: Mi az a pedellusi düh, amellyel a nem fideszesekbe folyamatosan sulykolják, hogy eltévelyedett korcsok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","shortLead":"Egy német hírportál szerint a helyszínen arab nyelvű röplapokat is találtak. ","id":"20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938e7bc0-b25e-4929-a56c-36401220e69c","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_ISISzaszlot_talaltak_egy_megrongalt_felsovezetek_kozeleben_Berlinben","timestamp":"2018. december. 25. 20:25","title":"ISIS-zászlót találtak egy megrongált felsővezeték közelében Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","shortLead":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","id":"20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e356d-1c41-48a9-9320-f4d0126f48c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","timestamp":"2018. december. 26. 13:46","title":"Ismert fotós vesztette életét a szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e143561-0ef6-42be-a66f-f01575e476aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új útépítések jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Új útépítések jelentek meg a Magyar Közlönyben.","id":"20181225_Megepul_az_M6os_az_orszaghatarig_folytatodik_az_M3_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e143561-0ef6-42be-a66f-f01575e476aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da987fad-f2aa-4daf-98b1-b3cb4b319d86","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Megepul_az_M6os_az_orszaghatarig_folytatodik_az_M3_fejlesztese","timestamp":"2018. december. 25. 18:07","title":"Megépül az M6-os az országhatárig, folytatódik az M3 fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]