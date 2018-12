Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői tábort. ","shortLead":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Újabb magyar youtubernek jött össze az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kitörés utáni szökőár halálos áldozatainak száma keddre meghaladta a 400-at.","shortLead":"A kitörés utáni szökőár halálos áldozatainak száma keddre meghaladta a 400-at.","id":"20181225_Video_jott_a_cunamit_okozo_vulkankitoresrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea49289-9515-466a-973a-24b1cec98473","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Video_jott_a_cunamit_okozo_vulkankitoresrol","timestamp":"2018. december. 25. 16:04","title":"Videó jött a cunamit okozó vulkánkitörésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai.\r

\r

","shortLead":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek...","id":"20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f6d5c-a7b7-4e39-89b8-97e759a0d360","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","timestamp":"2018. december. 26. 15:22","title":"Ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","shortLead":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","id":"20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91609e29-dfd7-4638-9b41-21f38939887a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","timestamp":"2018. december. 25. 17:34","title":"Oroszország megint odacsapott az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium egy halottról és kilenc sebesültről tud.

A nevének elhallgatását kérő, a Reuters brit hírügynökségnek nyilatkozó biztonsági vezető szerint a három támadó vélhetően az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet fegyverese volt.","shortLead":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium...","id":"20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8f51-57a3-4309-93af-a2f4dbac96c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","timestamp":"2018. december. 25. 12:01","title":"Öngyilkos merénylők a líbiai külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek.","shortLead":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében...","id":"20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9954427e-ca3e-4d48-acc3-e21344e4afb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","timestamp":"2018. december. 25. 13:15","title":"A pápa szerint minden ember testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban. Lakhatna egy kényelmes otthonban, esetleg belvárosi lakásban, ő azonban nem tágít innen. Magának választotta ezt az utat, mert úgy gondolja: neki itt van dolga.","shortLead":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban...","id":"20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247ae2a-4013-48bc-94c0-6ba75d2d041c","keywords":null,"link":"/kkv/20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","timestamp":"2018. december. 25. 10:00","title":"A szegedi pap, aki a luxusotthon helyett a hajléktalanok közé vonult vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]