[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai védelemből.","shortLead":"Azt írta a Twitteren: ezek az országok többet \"nem húzhatnak hasznot\" az Egyesült Államokból által biztosított katonai...","id":"20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f907f-9701-471c-a1fa-a51b5eba1d4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_donald_trump_amerikai_elnok_twitter_szovetseges_orszagok_katonai_vedelem","timestamp":"2018. december. 24. 21:37","title":"Trump keményen beolvasott a szövetségeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is befért két magyar film. És egy horror. És egy látványmozi. És majdnem győzött Lady Gaga. Nem volt ez rossz év.","shortLead":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is...","id":"20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95458afb-7a94-4ed1-a07c-3ce9cfc7bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","timestamp":"2018. december. 25. 20:00","title":"A legfurább horrortól a legszebb szerelmesfilmig – ezt néztük 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium egy halottról és kilenc sebesültről tud.

A nevének elhallgatását kérő, a Reuters brit hírügynökségnek nyilatkozó biztonsági vezető szerint a három támadó vélhetően az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet fegyverese volt.","shortLead":"A minisztérium egyik alkalmazottja szerint három ember meghalt és hat másik megsebesült. Az egészségügyi minisztérium...","id":"20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc89dc37-179b-46e9-b6c5-891a5246c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37b8f51-57a3-4309-93af-a2f4dbac96c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ongyilkos_merenylok_a_libiai_kulugyminiszteriumban","timestamp":"2018. december. 25. 12:01","title":"Öngyilkos merénylők a líbiai külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati játékokról, LEGO-ról, eredeti matchboxokról, Barbie-ról és társaikról. De azért akkor is került a fa alá a gyerekeknek kedves tárgy. ","shortLead":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati...","id":"20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe8c517-ad2a-4add-a738-9d419a0d39ac","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","timestamp":"2018. december. 25. 12:30","title":"Karácsony a Kádár-rendszerben: volt ajándék a LEGO-korszak előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","shortLead":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","id":"20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df1153-1fc3-44b9-b4ed-f44748cee871","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","timestamp":"2018. december. 24. 22:21","title":"Kitették Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba torkollott tüntetések után.","shortLead":"A \"rend visszatérését\" szorgalmazta hétfőn Édouard Philippe francia kormányfő a több heti, időnként zavargásokba...","id":"20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa51a4f0-5f98-4895-9f50-3060ee23f2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_francia_miniszterelnok_edouard_philippe_emmanuel_macron_tuntetes_eroszak_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 24. 18:42","title":"Úgy tűnik, lassan vége a francia miniszterelnök türelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","shortLead":"Moszkva ezzel válaszol az oroszokkal szembeni szankciókra. ","id":"20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9094d-8818-47d3-a4d6-1f1bad9911df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91609e29-dfd7-4638-9b41-21f38939887a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Oroszorszag_megint_odacsapott_az_ukranoknak","timestamp":"2018. december. 25. 17:34","title":"Oroszország megint odacsapott az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8 millió eurót költött Belgrád feldíszítésére.","shortLead":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8...","id":"20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf33200-2a62-4a1b-94d8-84aa393d9264","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","timestamp":"2018. december. 25. 14:56","title":"Belgrádban egy kicsit drágára sikerült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]