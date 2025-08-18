„Az ukrán nép mindig hálás lesz Trump elnöknek” – Zelenszkij megérkezett Washingtonba

Mindannyian arra vágyunk, hogy ez a háború gyorsan véget érjen, és az azt követő békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajna kénytelen volt feladni a Krím félszigetet és keleti részének egy részét – a Donbasz egy részét –, és Putyin ezt egyszerűen ugródeszkaként használta egy új támadáshoz

– olvasható Volodimir Zelenszkij hétfői posztjában az X-en, amiben bejelentette, hogy megérkezett Washingtonba. Az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel találkozik a hét elején a Fehér Házban. Mindezt azután, hogy múlt héten Trump Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – erről itt írtunk bővebben.

Oroszország még nem döntötte el, mikor fejezi be a gyilkolást – értékelt Zelenszkij, aki már készül a találkozójára Trumppal Az ukrán elnök szerint „bonyolítja a helyzetet”, hogy Oroszország elutasítja a tűzszünetet. Zelenszkij mindenesetre készül a hétfői egyeztetésre az amerikai elnökkel és egységes kiállást sürgetett.

Zelenszkij szerint Ukrajna 1994-ben ugyan kapott biztonsági garanciákat, de azok nem működtek. „Természetesen a Krím félszigetet akkor sem kellett volna feladni, ahogyan az ukránok sem adták fel Kijevet, Odesszát vagy Harkivot 2022 után. Az ukránok a földjükért, a függetlenségükért küzdenek. Most katonáink sikereket érnek el Donyeck és Szumi régiókban” – írta.

Hozzátette: biztos benne, hogy meg fogják védeni Ukrajnát, és garantálják a biztonságot, valamint azt, hogy az ukrán nép mindig hálás lesz Trump elnöknek, Amerikának minden partnernek és szövetségesnek a támogatásért és a felajánlott segítségért.

„Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga indított, és remélem, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal és európai barátainkkal közös erőnk kényszeríteni fogja Oroszországot a valódi békére” – írta Zelenszkij.

