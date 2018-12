Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d27b8ab-0194-4720-a64d-7f508dd0312b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa érzés lehetett egy pár sílécen állva az orosz négykerekű tetején szelni a levegőt. Íme egy repülő finn, aki Häkkinen, de nem a Forma–1-ből lehet ismerős. ","shortLead":"Furcsa érzés lehetett egy pár sílécen állva az orosz négykerekű tetején szelni a levegőt. Íme egy repülő finn, aki...","id":"20181228_a_nap_fotoja_mit_keres_egy_sielo_egy_lada_tetejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d27b8ab-0194-4720-a64d-7f508dd0312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12265eca-8bf9-4a7e-8799-5622f4873c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_a_nap_fotoja_mit_keres_egy_sielo_egy_lada_tetejen","timestamp":"2018. december. 28. 06:41","title":"A nap fotója: mit keres egy síelő egy kereklámpás Lada tetején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","shortLead":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","id":"20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd8ae72-b700-4ad9-8bbb-e3f7f61a8a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","timestamp":"2018. december. 27. 15:44","title":"Bekerült a Civilization VI-ba a magyar Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik, és Plácido Domingo énekel majd. ","shortLead":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik...","id":"20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e8c-5317-443b-9c70-51797018dac1","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","timestamp":"2018. december. 27. 15:03","title":"Olasz sztárcsapat meccsével nyílhat meg a 9,6 milliárdos szegedi stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","shortLead":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","id":"20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7a822b-c558-4dbb-951a-b31c849a46dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","timestamp":"2018. december. 27. 13:46","title":"Videó: Agyműtétje közben gitározott egy dél-afrikai zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","shortLead":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","id":"20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86eb5f4-5aea-4b97-bd9e-2ed2d93d354b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Felfüggesztettek két Erdogant bíráló műsort Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","id":"20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3fe123-2507-4ef3-bde7-1d459143150c","keywords":null,"link":"/sport/20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","timestamp":"2018. december. 27. 17:32","title":"Szalah lelép, ha izraeli játékost szerződtet a Liverpool?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és pávaudvarral is. ","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék. Néhány lelkes videojátékos azonban megszerezte és 27 év után letölthetővé tette.","shortLead":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék...","id":"20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728384f-cfbb-46af-82f2-205a0006333c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","timestamp":"2018. december. 28. 13:03","title":"Itt a játék, amire 27 évet vártak a rajongók, most ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]