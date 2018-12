Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","shortLead":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","id":"20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915e3fa2-7cc4-4db7-8354-5c3e49eac341","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","timestamp":"2018. december. 30. 10:52","title":"Játék: Megtalálják a nőt a tudományban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c17e7-44e5-401a-b8c9-46e825204b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet nem írta alá a megállapodást, szerintük ugyanis Magyarország ilyen tekintetben még mindig el van maradva szomszédaitól.","shortLead":"A szervezet nem írta alá a megállapodást, szerintük ugyanis Magyarország ilyen tekintetben még mindig el van maradva...","id":"20181231_Kevesli_a_minimalberemelest_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073c17e7-44e5-401a-b8c9-46e825204b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea7c83-9e48-496f-96a4-8a142842a91a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Kevesli_a_minimalberemelest_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2018. december. 31. 20:44","title":"Kevesli a minimálbér-emelést a Magyar Szakszervezeti Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak Szijjártó és Benkő kapta meg.","shortLead":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak...","id":"20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c070d96-e2ab-4fa6-98bd-99d5d0116c5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","timestamp":"2018. december. 31. 14:20","title":"10-ből 9 pontra értékelték Orbán éves munkáját a Magyar Időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szenátusban a helyi képviselők kivétel nélkül szavazták meg az erről szóló előterjesztést.","shortLead":"A szenátusban a helyi képviselők kivétel nélkül szavazták meg az erről szóló előterjesztést.","id":"20181231_Postahivatalt_neveztek_el_Jimi_Hendrixrol_szulovarosaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2694c102-ff05-4148-adef-c9016b69b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181231_Postahivatalt_neveztek_el_Jimi_Hendrixrol_szulovarosaban","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Postahivatalt neveztek el Jimi Hendrixről szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar tanszékét vezető egyetemi tanár, Steklács János, aki XXI. századi oktatási módszereket ajánl.","shortLead":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar...","id":"201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58860710-f1b6-4314-acb3-f20723ec6559","keywords":null,"link":"/kultura/201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","timestamp":"2018. december. 30. 09:05","title":"Miért kellene egy egész korcsoportnak ugyanazt a kötelező olvasmányt feladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","shortLead":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","id":"20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b581906-ac15-457f-ad29-1c3b71261efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","timestamp":"2018. december. 31. 12:01","title":"Elromlott a forgalomirányító rendszer, komoly késések a vasúton Fehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan elintézheti. ","shortLead":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan...","id":"20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87389134-9f90-4e3e-ad9a-7155086939c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","timestamp":"2018. december. 30. 15:46","title":"Még hétfőn is dönthetnek adózási formájukról a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","id":"20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c06b43a-af0b-47d2-bc68-6741301d9d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","timestamp":"2018. december. 31. 14:45","title":"Duterte megint a katolikus egyházat ekézte, majd bevallott egy szexuális zaklatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]