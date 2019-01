Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","shortLead":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","id":"20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16aeed9-8d5a-41ec-b778-4525903d87b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 07. 08:21","title":"Négy keréken gördülő erődítmény: íme a legújabb elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak az alkotásokra.



","shortLead":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak...","id":"20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941c6ee3-c669-40ce-96c0-8830d3075e29","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","timestamp":"2019. január. 07. 10:19","title":"A Sose halunk meg nyerte az ingyenmozi-akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torlódáskezelési próbát tartanak a nagyobb délkelet-angliai kikötők környékén.","shortLead":"Torlódáskezelési próbát tartanak a nagyobb délkelet-angliai kikötők környékén.","id":"20190107_Kamionokkal_blokkoljak_az_utat_Dovernel_hogy_kiprobaljak_mit_hozhat_a_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d708da-dd4c-413b-8bec-16db9b298e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Kamionokkal_blokkoljak_az_utat_Dovernel_hogy_kiprobaljak_mit_hozhat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 07. 11:26","title":"Kamionokkal blokkolják az utat Dovernél, hogy kipróbálják, mit hozhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805d02c2-9613-4a1b-bbb7-3826f5087d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 8-án startol az új ATV-csatorna, a könnyedebb hangulatvételű ATV Spirit.","shortLead":"Január 8-án startol az új ATV-csatorna, a könnyedebb hangulatvételű ATV Spirit.","id":"20190107_Indul_az_ATV_uj_csatornaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805d02c2-9613-4a1b-bbb7-3826f5087d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcea5e-ff1c-42ee-8b58-68fa46f882ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Indul_az_ATV_uj_csatornaja","timestamp":"2019. január. 07. 11:14","title":"Indul az ATV új csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","shortLead":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","id":"20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941f26c8-ed69-467f-aa2e-7eeea49e6ffc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","timestamp":"2019. január. 07. 08:56","title":"Milliókat kínálnak Meghan Markle-nek egy utolsó szerepért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]