Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","id":"20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e330eb1d-029b-4db5-9f45-c28e23e14fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","timestamp":"2019. január. 09. 07:15","title":"Hiába a megállapodás, csak a Puskás Akadémia játékosai edzenek 2Rule mezben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","shortLead":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","id":"20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b79269-4e9f-4a3e-9967-6a59f0fcd9f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","timestamp":"2019. január. 09. 08:02","title":"Hó, latyak és balesetek: így indult a szerda az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","shortLead":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","id":"20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434789b-a524-4913-abce-c8192169b512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","timestamp":"2019. január. 08. 07:08","title":"Megint Kínában tárgyal az észak-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak, és még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt. Továbbra is jobban megéri venni, mint bérelni – derül ki az legfrissebb magyar lakáspiaci felmérésből.","shortLead":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem...","id":"20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5d7e8-4fe4-4df2-8962-9aa3e805de6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","timestamp":"2019. január. 09. 11:22","title":"Ezért húzzák el a kivitelezést – tovább emelkednek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább a kiadókat, mintsem az alkotókat segíti. Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot az éppen most alakuló európai uniós helyzettel.","shortLead":"Kanada egyik legismertebb zenésze, Bryan Adams szerint a kanadai szerzői jogi törvény jelenlegi formájában inkább...","id":"20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e8a40-debb-438c-b655-d27a60b81ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_bryan_adams_szerzoi_jogi_torveny_szerzoi_jogdij","timestamp":"2019. január. 08. 08:03","title":"Beszólt Bryan Adams a pénzéhes zenei kiadóknak, átírná a szabáyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","shortLead":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","id":"20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014507f0-da37-49dd-a45c-04cdd2c0ad1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","timestamp":"2019. január. 08. 17:27","title":"Sargentini a brüsszeli tüntetésen: Sokan cikinek tartják Orbánnal egy asztalhoz ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]