[{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","shortLead":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","id":"20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b71e048-4f69-460c-8549-76df28c4f75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","timestamp":"2019. január. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Ismét egy suzukis és ismét a martfűi Lidlben parkolt érdekesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","shortLead":"Hidvéghi Balázs két banki leányvállalatnál igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.","id":"20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9c745-4c2e-4c81-91c0-b6cf36ed23c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Atlatszo_Havi_600_ezer_forintos_jovedelme_van_ket_allami_cegtol_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojanak","timestamp":"2019. január. 11. 11:24","title":"Átlátszó: Havi 600 ezer forintos jövedelme van két állami cégtől a Fidesz kommunikációs igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz mellé adott Erzsébet-utalvány beépült a fizetésekbe, így jön ki az új összeg.","shortLead":"A pénz mellé adott Erzsébet-utalvány beépült a fizetésekbe, így jön ki az új összeg.","id":"20190111_310_ezer_forintra_nott_az_aldis_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46354b46-6db4-4f1f-bf29-99713d277e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_310_ezer_forintra_nott_az_aldis_minimalber","timestamp":"2019. január. 11. 19:08","title":"310 ezer forintra nőtt az aldis \"minimálbér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bank rendszerétől független ok miatt csúszik a nyugdíjak utalása – figyelmeztetett az OTP. A CIB is jelezte, hogy hozzájuk nem érkezett pénz.","shortLead":"A bank rendszerétől független ok miatt csúszik a nyugdíjak utalása – figyelmeztetett az OTP. A CIB is jelezte...","id":"20190111_OTP_ma_mar_nem_erkezik_nyugdij_hetfoig_varni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05537bff-d55c-43ba-ab58-cd1935d47241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_OTP_ma_mar_nem_erkezik_nyugdij_hetfoig_varni_kell","timestamp":"2019. január. 11. 10:10","title":"OTP: Ma már nem érkezik nyugdíj, hétfőig várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint nincs ellentmondás az elnök azonnali kivonulásról szóló bejelentése és az ezután kidolgozott feltételek között.","shortLead":"A külügyminiszter szerint nincs ellentmondás az elnök azonnali kivonulásról szóló bejelentése és az ezután kidolgozott...","id":"20190110_Amerikai_kulugyminiszter_Az_amerikai_csapatok_tenyleg_kivonulnak_Sziriabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d44dba-f41c-44d2-b475-f99fd595822d","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Amerikai_kulugyminiszter_Az_amerikai_csapatok_tenyleg_kivonulnak_Sziriabol","timestamp":"2019. január. 10. 15:29","title":"Az amerikai csapatok tényleg kivonulnak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","shortLead":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","id":"20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f9e385-feac-476d-a77a-32c0ef91a1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","timestamp":"2019. január. 10. 16:29","title":"Saját atlétikacsapatot alapít a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásokon felállt és otthagyta tárgyalópartnereit. ","shortLead":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald...","id":"20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5f35f-7467-4a8a-be43-6363331f7737","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 10. 06:26","title":"Trump kisétált a demokratákkal tartott tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]