[{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","shortLead":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","id":"20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6406f572-bbe9-463d-a85c-895f7faa061b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","timestamp":"2018. december. 27. 11:08","title":"90 millióból fogja kutatni a közmédia, hogy mekkora a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte jelentkező problémává kezd válni az iOS 12.1.2-ben jelentkezett hiba, amely miatt egyes iPhone-ok időnként eldobják a mobilnetet. A gond magyar felhasználókat is érint.","shortLead":"Világszerte jelentkező problémává kezd válni az iOS 12.1.2-ben jelentkezett hiba, amely miatt egyes iPhone-ok időnként...","id":"20181227_apple_iphone_ios_12_1_2_hiba_mobilnet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbb6860-36ef-4ecb-8601-7570255be82a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_apple_iphone_ios_12_1_2_hiba_mobilnet","timestamp":"2018. december. 27. 13:03","title":"Már magyar felhasználókat is érint az új iOS egy furcsa hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","shortLead":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","id":"20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbe1bf6-39f6-4468-9619-69cc604e1a48","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","timestamp":"2018. december. 27. 14:30","title":"Videó: Próbababákon mutatta be a rendőrség, hogy mi történik, ha óvatlanul rakétázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","id":"20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ee5db-e5d1-4310-bafd-ef456851309a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","timestamp":"2018. december. 28. 11:21","title":"5 millió forintos, 4 személyes villanyautó Németországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","id":"20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3fe123-2507-4ef3-bde7-1d459143150c","keywords":null,"link":"/sport/20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","timestamp":"2018. december. 27. 17:32","title":"Szalah lelép, ha izraeli játékost szerződtet a Liverpool?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","shortLead":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","id":"20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2668262-69e5-49f2-8842-694eab8a61a6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","timestamp":"2018. december. 27. 06:21","title":"A környezetszennyezés aggasztja leginkább a magyarokat egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű bálnavadászatot. A nemzetközi tilalmat 1986-ban vezették be, mert több faj már a kihalás szélére sodródott.","shortLead":"Komoly nemzetközi tiltakozásra számíthat Japán, miután a szigetország bejelentette, újrakezdi a kereskedelmi méretű...","id":"20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f28465-ffba-4512-a01e-6d841e19a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195414a-ee1c-43ec-977a-df143244b502","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Japan_ujrakezdi_a_kereskedelmi_balnavadaszatot","timestamp":"2018. december. 26. 16:03","title":"Japán újrakezdi a kereskedelmi bálnavadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]