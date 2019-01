Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","shortLead":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","id":"20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e83e2-248d-4990-8b0d-4465f646f488","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","timestamp":"2019. január. 16. 18:09","title":"Kigyulladt egy busz Budapesten, egy utas le is videózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.","shortLead":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint...","id":"20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7756fb-877e-4e0e-91d2-10435c51c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","timestamp":"2019. január. 16. 14:21","title":"120 millióból vesz babacsomagokat az állam a határon túli magyar családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy dönt úgy, hogy segíteni szeretne másoknak. A 45 éves Marlin Jenkins megfogadta, hogy internettel látja el Bronxot, a népes New York-i városrészben ugyanis sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy havidíjat fizessenek a szolgáltatásért.","shortLead":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy...","id":"20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ac2983-66e7-4c52-9acf-7e54e0b73896","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","timestamp":"2019. január. 16. 08:03","title":"Egy hajléktalan igaz története: korábban nem volt hol laknia, most ő visz internetet New York elmaradott negyedébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff942d7-e898-4561-b421-e2f8db6694f5","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A versenyképesség klasszikus tényezői mellett (legyen jó a stratégiád, rendelkezz a szükséges erőforrásokkal, vásárolj meg vagy fejlessz néhány jól megválasztott piacvezető technológiai megoldást, vedd meg a legjobb szakembereket, optimalizáld a folyamataidat, építs erős know-how-t), a versenyképesség új tényezői egyre nagyobb figyelmet kapnak - állítja Lénárt Viktor, a Grow Csoport elnöke. ","shortLead":"A versenyképesség klasszikus tényezői mellett (legyen jó a stratégiád, rendelkezz a szükséges erőforrásokkal, vásárolj...","id":"HVG_konferencia_20190115_Az_uzleti_versenykepesseg_uj_tenyezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff942d7-e898-4561-b421-e2f8db6694f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71142e9-6e8d-491a-a299-78d0e44fef9c","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190115_Az_uzleti_versenykepesseg_uj_tenyezoi","timestamp":"2019. január. 17. 11:18","title":"Az üzleti versenyképesség új tényezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az se számított, hogy a júniust gyakorlatilag elmosta az eső.","shortLead":"Az se számított, hogy a júniust gyakorlatilag elmosta az eső.","id":"20190116_Tavaly_is_nagy_volt_a_forgalom_a_budapesti_furdokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294cd65-e589-446b-816a-a2429ad44bcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tavaly_is_nagy_volt_a_forgalom_a_budapesti_furdokben","timestamp":"2019. január. 16. 05:44","title":"Tavaly is nagy volt a forgalom a budapesti fürdőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a Peruban zajló Dakar-ralin.","shortLead":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros...","id":"20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783cadd8-107c-4d0b-ad14-13372f5dab02","keywords":null,"link":"/sport/20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","timestamp":"2019. január. 17. 13:14","title":"Top 20-ban Szalayék a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn érkezett meg a pénzük. A bankok állítják, ott voltak a számlán az összegek, csak az értesítő sms-ek nem mentek ki.","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, sokan mégis arról panaszkodtak, hogy csak hétfőn...","id":"20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b63b2ef-c031-40bc-8059-130d1430df04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ott_volt_a_nyugdij_penteken_a_szamlan__csak_nem_szoltak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. január. 16. 09:12","title":"Ott volt a nyugdíj pénteken a számlán – csak nem szóltak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6239604-7d77-4186-a8b1-e0bfb93332bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bajor járgány se nem új, se nem youngtimer, se nem oldtimer. Hanem egy igazi everytimer.","shortLead":"Ez a bajor járgány se nem új, se nem youngtimer, se nem oldtimer. Hanem egy igazi everytimer.","id":"20190116_modern_nosztalgia_egy_uj_bmw_ami_a_70es_evekbe_repit_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6239604-7d77-4186-a8b1-e0bfb93332bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed3d668-0b95-468d-9ebc-cd39f33e2ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_modern_nosztalgia_egy_uj_bmw_ami_a_70es_evekbe_repit_vissza","timestamp":"2019. január. 16. 08:21","title":"Modern nosztalgia: egy új BMW, ami a 70-es évekbe repít vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]