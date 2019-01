Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari még nem erősítette meg a hírt.","shortLead":"A Ferrari még nem erősítette meg a hírt.","id":"20190116_BBC_Schumacher_fia_bekerult_a_Ferrari_pilotaakademiajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0f310-3d44-4a78-b82a-b4e8163611f4","keywords":null,"link":"/sport/20190116_BBC_Schumacher_fia_bekerult_a_Ferrari_pilotaakademiajara","timestamp":"2019. január. 16. 10:39","title":"BBC: Schumacher fia bekerült a Ferrari pilótaakadémiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk.","shortLead":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek...","id":"20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05952a37-f8ba-4d29-8845-7c8517f29872","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","timestamp":"2019. január. 17. 11:03","title":"Mi zajlik a Bermuda-háromszögben? Íme a legracionálisabb magyarázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","shortLead":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","id":"20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2a3fb-8436-4f3d-abb8-c4343730d32c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","timestamp":"2019. január. 18. 09:46","title":"A Médiatanács leokézta az MTVA karaktergyilkos híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","id":"20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82ca6-891d-4de3-b271-8fa2b70e5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","timestamp":"2019. január. 16. 13:11","title":"Péterfy-Novák Éva: A környezetemben mindenkinek horror volt a házassága, gondoltam, ennek így kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.","shortLead":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint...","id":"20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7756fb-877e-4e0e-91d2-10435c51c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","timestamp":"2019. január. 16. 14:21","title":"120 millióból vesz babacsomagokat az állam a határon túli magyar családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","shortLead":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","id":"20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce31eac2-5ddf-4557-84d7-70065a69c5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"A lengyel kormánypárt nem állít jelöltet a meggyilkolt gdanski főpolgármester helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6290ea5e-74cc-4b8b-aadf-c3b941559d1c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kétéves börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sarkozy elnök főrendőrét, aki nyakig benne volt a kor korrupciós ügyeiben. Claude Guéant a rendőrségtől igazolt át Nicolas Sarkozy csapatába, ahol kabinetfőnök volt, aztán belügyminiszter. ","shortLead":"Kétéves börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sarkozy elnök főrendőrét, aki nyakig benne volt a kor korrupciós ügyeiben...","id":"20190117_Bortonbe_megy_a_volt_francia_forendor_kemeny_ev_var_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6290ea5e-74cc-4b8b-aadf-c3b941559d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaacc6b-7408-4c36-a4b2-55446214905a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Bortonbe_megy_a_volt_francia_forendor_kemeny_ev_var_ra","timestamp":"2019. január. 17. 12:30","title":"Börtönbe megy a volt francia főrendőr, kemény év vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán háromszáz forintért, de átverésről van szó, amelynek végén akár személyes adataink is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztetnek a német G Data kiberbiztonsági vállalat magyarországi szakemberei.","shortLead":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán...","id":"20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59067a5-25db-4da8-8f35-3750e803888b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","timestamp":"2019. január. 17. 09:03","title":"Vigyázzon, adatait ellopó átverés a 99%-os akcióban kínált, olcsó Microsoft Office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]