Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","shortLead":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","id":"20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f355f9-5cc2-4842-aeff-76d28c1a88de","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","timestamp":"2019. január. 22. 12:49","title":"\"Így sikálják el a Fidesz bűneit\" – eltüntetik a Momentum feliratait a Legfőbb Ügyészség épülete elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit kellene játszaniuk a lehető legjobb helyezésért Norvégiával. ","shortLead":"A torna középdöntőjéből még két játéknap van hátra, Nagy Lászlóék szerdán lépnek pályára. Akkor már tudni fogják, mit...","id":"20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5afe8a67-4cf4-4c5d-8b86-324ad5476c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241279ca-3aac-4ce5-a4dd-be74c3531dbf","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Kezilabdavb_igy_akar_meg_otodik_is_lehet_a_valogatott","timestamp":"2019. január. 21. 15:55","title":"Kézilabda-vb: így akár még ötödik is lehet a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot kérdéseire.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot...","id":"20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23671e9e-59ed-4163-81d1-f5577ea92b90","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 22. 16:53","title":"Szél Bernadett megkérdezte Orbánt, miért ment el a diktatúrát pártoló brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagennél az idei év már az új Golfról fog szólni, melynek egyik példányát most álcázás nélkül sikerült lencsevégre kapni.","shortLead":"A Volkswagennél az idei év már az új Golfról fog szólni, melynek egyik példányát most álcázás nélkül sikerült...","id":"20190122_elso_fotok_a_mcdrivenal_bukott_le_a_vadonatuj_8as_vw_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2f47e5-1881-4635-86c9-a8ac151620a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_elso_fotok_a_mcdrivenal_bukott_le_a_vadonatuj_8as_vw_golf","timestamp":"2019. január. 22. 08:21","title":"Első fotók: a McDrive-nál bukott le a vadonatúj 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiában tavaly nyár óta kísérletezik a WhatsApp azzal, hogy korlátozza, hányszor küldhetnek tovább egy üzenetet a felhasználók. A jelek szerint bevált a dolog, ezért most az egész országban bevezetik az újítást.","shortLead":"Indiában tavaly nyár óta kísérletezik a WhatsApp azzal, hogy korlátozza, hányszor küldhetnek tovább egy üzenetet...","id":"20190121_whatsapp_alhirek_terjedese_uzenetkuldes_korlatozasa_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d0eea-888c-4edd-988a-c7db9f2a0660","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_whatsapp_alhirek_terjedese_uzenetkuldes_korlatozasa_india","timestamp":"2019. január. 21. 16:33","title":"Bezárt egy fontos kaput a WhatsApp, hogy kevesebb legyen az átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő Billie Jean King a fénykorát már kiélvező, és inkább csak a szerencsejátékban – és persze a nőgyűlöletben – örömét lelő Bobby Riggs ellen vívott. Forradalom volt vagy show-műsor? Ma is nehéz eldönteni.","shortLead":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő...","id":"20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4983bad-b60f-4985-8fd9-f5f1440a61c2","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","timestamp":"2019. január. 21. 20:00","title":"Hímsoviniszta disznó a szőrös lábú feminista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét. Kellett egy felelős a későn érkező nyugdíjak miatt.","shortLead":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét...","id":"20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0e133-13b8-4160-a9e8-64157827d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","timestamp":"2019. január. 21. 16:40","title":"Megtalálták és leváltották a későn érkező nyugdíjak felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","shortLead":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","id":"20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452169a-2fd6-4256-bb79-ff464d472f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","timestamp":"2019. január. 22. 13:25","title":"Most már reklámfilmben is hallhatjuk Kulka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]