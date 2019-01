Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónap múlva mutatja be a Samsung az új csúcstelefonjait. Nemcsak ezek, hanem az akkumulátoruk is különleges lesz, elsősorban az összehajtható modellé.","shortLead":"Nagyjából egy hónap múlva mutatja be a Samsung az új csúcstelefonjait. Nemcsak ezek, hanem az akkumulátoruk is...","id":"20190121_samsung_galaxy_s10_5g_es_galaxy_fold_akkumulatorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d026f0-499a-4038-9c7d-283f8c1242c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_samsung_galaxy_s10_5g_es_galaxy_fold_akkumulatorok","timestamp":"2019. január. 21. 18:03","title":"Jönnek az új csúcstelefonok: az akkumulátoroknál is odateszi magát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak a felhasználók, és így szabad-e hinni az ott megjelenteknek.","shortLead":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak...","id":"20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f73213-d12a-42a9-8f2c-81a94abab929","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","timestamp":"2019. január. 22. 19:33","title":"Ez a böngésző azt is megmondja, ha álhírgyárral vagy propagandistákkal van dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik legrangosabb felsőoktatási intézményként jegyzett Oxfordi Egyetem megszakítsa a kapcsolatát a Huawei-jel.","shortLead":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik...","id":"20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e14b4b-1bc2-4ea9-939b-dd0314723b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","timestamp":"2019. január. 21. 10:03","title":"Váratlan helyről kapott pofont a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f091b0d-a301-4718-aa68-b400a8b02e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös aranylabdás elfogadta felfüggesztett börtönbüntetését adócsalási ügyében, és aláírta megállapodását a spanyol adóhatósággal. Ennek értelmében 18,8 millió eurót (5,9 milliárd forintot) fizet az államkasszába.","shortLead":"Az ötszörös aranylabdás elfogadta felfüggesztett börtönbüntetését adócsalási ügyében, és aláírta megállapodását...","id":"20190122_cristiano_ronaldo_adocsalas_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f091b0d-a301-4718-aa68-b400a8b02e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317dc26-7b1f-49e4-ba89-70de3bb72285","keywords":null,"link":"/sport/20190122_cristiano_ronaldo_adocsalas_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 22. 12:18","title":"Milliárdokat kell visszafizetnie Cristiano Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7db30b-2a89-494c-8e0b-dda8fe650cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor tucatjával vettük őket, hogy felvegyük a televízióból a kedvenc filmünket, mára viszont a feledés homályába merültek a videokazetták. Egy YouTube-videó most ezeknek állít emléket.","shortLead":"Egykor tucatjával vettük őket, hogy felvegyük a televízióból a kedvenc filmünket, mára viszont a feledés homályába...","id":"20190122_videokazetta_vhs_kazetta_4096_youtube_video_animacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7db30b-2a89-494c-8e0b-dda8fe650cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c54bf-cdfe-43c6-814a-994456065ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_videokazetta_vhs_kazetta_4096_youtube_video_animacio","timestamp":"2019. január. 22. 13:33","title":"Emlékszik rájuk? Gyönyörű videó készült a méltatlanul elfelejtett videokazettákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője azt mondta, ő maga döntött a szobor elszállításának módjáról. ","shortLead":"Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője azt mondta, ő maga döntött a szobor elszállításának módjáról. ","id":"20190121_A_Kossuth_teri_tuntetesekkel_magyarazzak_a_Nagy_Imreszobor_hirtelen_elbontasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a274e3e-133d-403f-bc2e-ce86b86c4386","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_A_Kossuth_teri_tuntetesekkel_magyarazzak_a_Nagy_Imreszobor_hirtelen_elbontasat","timestamp":"2019. január. 21. 09:01","title":"A Kossuth téri tüntetésekkel magyarázzák a Nagy Imre-szobor hirtelen elbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]