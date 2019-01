Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b194a80e-0021-4c84-a088-443aaad5ef70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvész szerint a miniszterelnök \"kerékbe töri a magyar nyelvet\".","shortLead":"A nyelvész szerint a miniszterelnök \"kerékbe töri a magyar nyelvet\".","id":"20190129_Kalman_Laszlo_Orban_kifejezetten_gyenge_szonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b194a80e-0021-4c84-a088-443aaad5ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5094ad-9148-4df8-9fb8-18f79d330706","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kalman_Laszlo_Orban_kifejezetten_gyenge_szonok","timestamp":"2019. január. 29. 11:31","title":"Kálmán László: Orbán kifejezetten gyenge szónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én az észak-írországi Derryben. Az akció tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a Brexit és az észak-ír-ír határ „keménnyé” válása miatt kiújulhat az ír konfliktus. Az autóba rejtett róbbanóeszköz senkit sem sebesített meg.","shortLead":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én...","id":"20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136ca47f-faef-4bba-8a15-165db0b0f915","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","timestamp":"2019. január. 29. 16:14","title":"Az IRA robbantott Derryben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el a felhasználó elől a kijelző kameralyukát.","shortLead":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el...","id":"20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e50fb6-60ee-45e4-9b44-10f9f92e5ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","timestamp":"2019. január. 29. 09:03","title":"Érdekes telefonképernyővel jönne ki az Oppo, egy ikonba csomagolnák a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki szemből érkező személygépkocsival, és a vétlen autós meghalt. A nyáron történt baleset vizsgálatát a rendőrség lezárta. ","shortLead":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki...","id":"20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80287c4c-e2a7-4453-9c98-d22b71bd5ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","timestamp":"2019. január. 28. 19:54","title":"Gyorsan hajtott a tizenhét éves fiú, halálos balesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","id":"20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6103bd7-c8bd-40a4-a8aa-8a22f1db1c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 12:40","title":"Orbán cáfolta, hogy Amerika bizalma megrendült volna Magyarországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd1b2c1-ec96-44e5-b7a6-bf5ef7f40195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az északi-sarki földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Az ilyen szuperbaktériumok tömeges elterjedése meg is tizedelhetné a Föld emberi populációját, a brit kormány szerint a probléma nagyobb, mint a globális felmelegedésé.","shortLead":"Már az északi-sarki földben is kimutatták az antibiotikumokra rezisztens baktériumok nyomát. Az ilyen szuperbaktériumok...","id":"20190128_Az_Antarktiszon_is_kimutathato_a_vilagveget_hozo_bakterium_nyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfd1b2c1-ec96-44e5-b7a6-bf5ef7f40195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d2a531-0289-4cc0-8755-797e346d6965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_Az_Antarktiszon_is_kimutathato_a_vilagveget_hozo_bakterium_nyoma","timestamp":"2019. január. 28. 10:20","title":"Az Északi-sarkon is kimutatható a világvégét hozó baktérium nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki sajtójelentésekből kedden. ","shortLead":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki...","id":"20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54566651-8665-4378-b5d2-e08e4227471e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. január. 29. 16:02","title":"Brazil gátszakadás: öt embert őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","shortLead":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","id":"20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024e1ef-dab3-439f-8b1c-9f752832aae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","timestamp":"2019. január. 28. 13:36","title":"Péntektől már az új ötszázassal fizethetünk – íme, így fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]