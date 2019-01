Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","shortLead":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","id":"20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cc514-0afb-45d9-830e-2e6a76b29318","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","timestamp":"2019. január. 30. 13:28","title":"Már 10 ezren szavaztak a budapesti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","shortLead":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","id":"20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def06c0-07e8-4ce7-b4ea-0445eb4fdf01","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","timestamp":"2019. január. 30. 21:47","title":"Vastagodik a jég a Balatonon, de nem lehet rámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök elfogtak két férfit, akik nemrég egymillió forintnál is többet vettek át egy idős érdi lakostól, akit az unokázós trükkel vertek át.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök elfogtak két férfit, akik nemrég egymillió forintnál is többet vettek át egy idős érdi lakostól...","id":"20190130_Unokazos_csalokra_csaptak_le_a_rendorok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04cbed0-a5c9-4b51-bd8b-b9392f3b1f79","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unokazos_csalokra_csaptak_le_a_rendorok__video","timestamp":"2019. január. 30. 12:33","title":"Unokázós csalókra csaptak le a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta gyakorlatilag nem mozdul.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta...","id":"20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d5763-0b69-4902-b6d4-e42a5767694a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. január. 30. 09:55","title":"Nem tud már tovább csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem zárja ki, hogy az LMP-vel közös listán induljanak.","shortLead":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem...","id":"20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d61e011-8262-47e7-867e-e0e0caf5a3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","timestamp":"2019. január. 29. 16:55","title":"A Jobbik elnöke azt mondja, csak humorizált, amikor cigányok agyonütéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal az érdekképviseletükkel.","shortLead":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal...","id":"20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba3cec-1b08-4640-ab0d-95eb3e4f71d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","timestamp":"2019. január. 30. 11:47","title":"Sztrájkot lengettek be a fogorvosok, reagált az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése után a cég élére visszatérő Steve Jobs hozta el a második aranykort. Az iPhone-nal, amely ugyan még mindig egy nagyon népszerű telefon, de most már messze nem az az elejthetetlen csodavad, ami néhány éve még feltétel nélkül termelte a dollármilliárdokat.","shortLead":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése...","id":"20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3855ea2-6d1c-4c48-b81f-fb76097abbe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","timestamp":"2019. január. 30. 06:13","title":"Vége az Apple második aranykorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]