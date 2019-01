Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat nem talált arról semmilyen dokumentumot, hogy a magáncég használatába adták volna a köztulajdonú utat. A tulajdonos jogi képviselője ezt másképp látja. Későbbi közgyűlésen döntenek majd az ügyről.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat nem talált arról semmilyen dokumentumot, hogy a magáncég használatába adták volna...","id":"20190130_Fordulat_Lazar_Janos_vadaszkastelya_ugyeben_Kiderult_hogy_jogszeutlenul_keritettek_el_az_onkormanyzati_teruletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87da420d-7ec6-400e-9bb4-b44b36aa5e3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Fordulat_Lazar_Janos_vadaszkastelya_ugyeben_Kiderult_hogy_jogszeutlenul_keritettek_el_az_onkormanyzati_teruletet","timestamp":"2019. január. 30. 07:15","title":"Fordulat Lázár János vadászkastélya ügyében: kiderült, hogy jogszerűtlenül kerítették el az önkormányzat területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában. A tavalyi Madrid Fusionon mutatták be a spanyol női borászokról szóló kötetet, ami most a rangos nemzetközi könyvverseny, a Gourmand World Cookbook 2019 díjának jelöltjei közé került.","shortLead":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában...","id":"20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc7714-387c-448a-a7ca-753146a516ce","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","timestamp":"2019. január. 29. 15:44","title":"Sikertörténet – bor és nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","shortLead":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","id":"20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd505c4-eb8b-4330-aa99-028f11053a68","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","timestamp":"2019. január. 29. 14:10","title":"Íme ezt tálalta a magyar csapat a Bocuse d'Or-on – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következett volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","shortLead":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","id":"20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be088d56-9ee1-4624-9a5c-fd5defc7ecbe","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","timestamp":"2019. január. 29. 18:51","title":"Állatokat csapott agyon egy vezeték egy afrikai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3254318f-c991-4a72-9a92-91f8cee63614","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Korrupcio_De_szep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3254318f-c991-4a72-9a92-91f8cee63614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bc1fb9-e529-4035-88e2-66f0642675ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Marabu_FekNyuz_Korrupcio_De_szep","timestamp":"2019. január. 29. 18:40","title":"Marabu FékNyúz: Korrupció? De szép!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","shortLead":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","id":"20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d415daa9-188d-4ea5-a974-4b6dd5fe7130","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 29. 12:46","title":"Megállt kocsijával az Árpád hídon, majd a Dunába ugrott egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]