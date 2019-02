Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime alkalmazásában. A gondot egy tinédzser fedezte fel, aki édesanyja révén fel is vette a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, ám hiába, válasz nem érkezett.","shortLead":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime...","id":"20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1678afd1-96cd-4140-b9f8-090478896b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","timestamp":"2019. január. 30. 16:03","title":"Egy 14 éves fiú fedezte fel, hogy baj van a FaceTime-mal, de az Apple rá sem hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi negyedik negyedévben négyéves mélyponton stagnált a gazdasági növekedés az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön kiadott előzetes becslése szerint. ","shortLead":"A tavalyi negyedik negyedévben négyéves mélyponton stagnált a gazdasági növekedés az euróövezetben az Európai Unió...","id":"20190131_Reg_nem_kozolt_ilyen_szomoru_adatokat_az_Eurostat_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161958fb-ed18-4949-8b26-eb7de379d555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Reg_nem_kozolt_ilyen_szomoru_adatokat_az_Eurostat_mint_most","timestamp":"2019. január. 31. 13:19","title":"Rég nem közölt ilyen szomorú adatokat az Eurostat, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem szállnak meg ott. Ezzel szeretnék elérni, hogy ők is járuljanak hozzá a város turisták által okozott amortizációjához.","shortLead":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem...","id":"20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e578eb9-873c-4400-9f1e-20bd37b8eec7","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","timestamp":"2019. január. 30. 16:54","title":"Már biztos: májustól fizetni kell Velencében a belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam tarthatja el a labdarúgást.","shortLead":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam...","id":"20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a681ec-9d7b-4063-a4a3-c61ee59215d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","timestamp":"2019. február. 01. 10:00","title":"MLSZ: 2030-ra a magyar focinak el kell tudnia tartania magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az incidens Kelet-Jeruzsálem és Ciszjordánia határán történt.","shortLead":"Az incidens Kelet-Jeruzsálem és Ciszjordánia határán történt.","id":"20190130_Kessel_tamadt_a_jarorokre_16_eves_palesztin_lany_agyonlottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb5929c-63a0-4136-a5b1-2bded972f2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Kessel_tamadt_a_jarorokre_16_eves_palesztin_lany_agyonlottek","timestamp":"2019. január. 30. 14:43","title":"Késsel támadt a járőrökre egy 16 éves palesztin lány, agyonlőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","shortLead":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","id":"20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebae89ce-7205-4758-be92-b3460f8427b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","timestamp":"2019. január. 31. 19:56","title":"A lakbér miatt ölhette meg a főbérlőjét a férfi, aki a lakást is felgyújtotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec176d4a-2532-4be8-b724-48abf7358dc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán a filmek hatására a nagyközönség sokszor egyfajta modern Robin Hoodként tekint a hackerekre, holott viszonylag ritkán fordul elő, hogy az illető az ellopott adatokért kapott pénzt szétosztja a világ éhezői között – figyelmeztet Solymos Ákos kibervédelmi szakember. Szerinte az elmúlt időszakban a magyar sajtóban is többször előfordultak olyan tudósítások, amelyek etikus hackereknek titulált személyek áldásos tevékenységéről szóltak, de sokan tévednek azzal kapcsolatban, ki is számít etikusnak ezen a területen.","shortLead":"Talán a filmek hatására a nagyközönség sokszor egyfajta modern Robin Hoodként tekint a hackerekre, holott viszonylag...","id":"20190131_magyar_telekom_tsystems_bkk_ejegyrendszer_etikus_hacker_quadron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec176d4a-2532-4be8-b724-48abf7358dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e46a3da-0f4f-4d0b-8b54-6a968b9b4239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_telekom_tsystems_bkk_ejegyrendszer_etikus_hacker_quadron","timestamp":"2019. január. 31. 09:03","title":"Szakértő: Nem mindig etikus az etikus hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]