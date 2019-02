Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt kérik tőlük, hogy gyűjthessenek ajánlásokat és tarthassanak politikai gyűlések a parkolóikban, mivel a kormány ezt egy korábbi rendelettel igencsak megnehezítette.","shortLead":"Azt kérik tőlük, hogy gyűjthessenek ajánlásokat és tarthassanak politikai gyűlések a parkolóikban, mivel a kormány ezt...","id":"20190201_Levelet_irt_a_legnagyobb_aruhazaknak_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4188d0d8-482f-4817-8ad2-8a7facd9f4da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Levelet_irt_a_legnagyobb_aruhazaknak_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 01. 16:46","title":"Levelet írt a legnagyobb áruházaknak a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","shortLead":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","id":"20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293339d-bd52-4d7c-b606-df2c1f630d6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","timestamp":"2019. február. 01. 15:03","title":"Két új Mario-játék is jön a nyáron, mindkettőt mobilokra szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegényebb lett-e Orbán Viktor? Megvan-e még Pintér Sándor legendás Wartburgja? Ellát-e Lázár János a birtoka határáig? Cikk képviselőink aktuális – bevallott – vagyoni helyzetéről.","shortLead":"Szegényebb lett-e Orbán Viktor? Megvan-e még Pintér Sándor legendás Wartburgja? Ellát-e Lázár János a birtoka határáig...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e29664-7fdf-4323-b3bf-3fbdee9c21c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_vagyonnyilatkozatok_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:29","title":"Milliókat spóroltak össze pár hónap alatt a politikusaink - íme a vagyonnyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer temetésén.\r

","shortLead":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer...","id":"20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1aa08d-d342-4145-a2ee-08eed73ceb89","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","timestamp":"2019. január. 31. 15:09","title":"Rogán Antal: \"Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","shortLead":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","id":"20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef53365-3817-4ccb-b121-7aab433ba67f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","timestamp":"2019. február. 01. 11:01","title":"Magányosan bandukoló tevét fotóztak le Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset még 2016-ban történt, az ügyben most hoztak ítéletet. ","shortLead":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset...","id":"20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b33cb84-204d-422c-9ccf-35b6581e9aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","timestamp":"2019. február. 01. 14:45","title":"Szirénázó mentőnek vágtatott egy elszabadult ló Hajdú-Bihar megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,9 millió forint a havi fizetése Trócsányi László igazságügyi miniszternek, mivel magasabb a miniszterként kapott juttatása, de egyetemi oktatóként is jobban keres az ELTE-n, illetve tanítani kezdett a Károli Gáspár Református Egyetemen is. Megtakarítása egy 30 milliós betétalap fele részével nőtt, további vagyonában nincs változás.","shortLead":"2,9 millió forint a havi fizetése Trócsányi László igazságügyi miniszternek, mivel magasabb a miniszterként kapott...","id":"20190201_Trocsanyi_Laszlo_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e51e61b-9622-4b43-afea-7f814f9a2a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Trocsanyi_Laszlo_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 00:53","title":"Közel 3 millióra ugrott Trócsányi László havi fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]