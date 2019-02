A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették. Egyre több külföldi származású svéd érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Egész Svédországot felháborítta egy videó, amelyen biztonsági őrök rángatnak le a metróról egy terhes nőt, majd lelökik egy padra, és mindezt a síró gyermeke is végignézi. A hagyományosan toleráns országban azt is sokan felvetették, hogy vajon az őrök így bántak volna-e az asszonnyal akkor is, ha fehér a bőre.

A közösségi médiában terjedő videón az látszik, ahogy a nő kiabál a biztonságiakkal, miközben erőszakkal kirángatják a szerelvényből. Ezután lefogják, és síró gyermeke láttára egy padra lökik, hiába kiabálja egy járókelő, hogy az asszony terhes.

A stockholmi közlekedési társaság szóvivője szerint a nő érvényes jegy nélkül utazott, és amikor megbírságolták, feldühödött, ezután kérték meg, hogy szálljon le. Amikor ezt visszautasította, megfogták a karját, és lerángatták a szerelvényről. A jelenetet a szóvivő is rendkívül nyugtalanítónak nevezte.

A nőt kórházba vitték, ahol egy napig megfigyelés alatt tartották. A közlekedési társaság a vizsgálatok idejére felfüggesztette a két biztonsági őrt, de nem csak ellenük nyomoznak, hanem a nő viselkedését is vizsgálják.

Az eset pár nappal azután történt, hogy az egyik svéd televízió riportot közölt arról, hogy egyre több külföldi származású svéd állampolgár érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Sokan számolnak be például arról, hogy a rendőrök ok nélkül megállítják, igazoltatják őket. A hagyományosan toleráns Svédországban az idegengyűlölet is növekszik.

Vasárnap a nő több tévének is interjút adott, de csak a keresztnevét árulta el, mert aggódik a biztonsága miatt. A Kongói Demokratikus Köztársaságban született, Stockholmban kozmetikusként dolgozó nő elmondása szerint éppen úton volt a kórházba ötéves kislányával, mert méhösszehúzódásai voltak. Azt mondta, hogy nála volt a bérlete, de nem találta, és mire előhúzta a zsebéből, már megbüntették.

"Elvettem a cetlit és a földre dobtam, mérges voltam magamra, hogy nem találtam a bérletem, ekkor szólítottak fel, hogy hagyjam el a szerelvényt" - mesélte. A nő szerint amikor a padra dobták, attól félt, hogy elvetél, az egyik őr még a térdét is a hátába nyomta.

Amikor megkérdezték, hogy vajon a bőrszíne miatt érte az inzultus, azt mondta: "nem hiszem, hogy egy fehér nővel így viselkedtek volna. Úgy bántak velem, mint egy állattal."

