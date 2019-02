Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22849370-f229-44f4-b31b-ce1dd47d01fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A gyalogosforgalmat is megtiltották a veszélyessé vált hídon Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járásában, az encsiben, ezért a pereieknek 25 kilométert kell utazniuk a szomszédos iskolába.","shortLead":"A gyalogosforgalmat is megtiltották a veszélyessé vált hídon Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű járásában...","id":"20190205_Lezartak_a_veszelyes_hidat_elvagtak_a_ket_hatranyos_helyzetu_falut_egymastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22849370-f229-44f4-b31b-ce1dd47d01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e56a880-2a8b-4569-adcf-3a2dbdb41194","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_Lezartak_a_veszelyes_hidat_elvagtak_a_ket_hatranyos_helyzetu_falut_egymastol","timestamp":"2019. február. 05. 10:51","title":"Lezárták a veszélyes hidat, elvágtak két hátrányos helyzetű falut egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak, hogy bebizonyosodik: a rendszeres marihuánafogyasztás egyértelműen rosszat tesz a férfiak termékenységének. Tévedtek.","shortLead":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak...","id":"20190206_Marihuana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b5786-7513-4e79-9e72-d64298552b27","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Marihuana","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Meglepő összefüggést találtak a spermiumszám és a kannabiszfogyasztás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség - értesült a hvg.hu. Szerdán egy másik ügyben, egy azbesztmérgezésben elhunyt férfi perében pedig a Kúria hatályon kívül helyzete a bírósági ítéletet és új eljárást kezdeményezett. ","shortLead":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség...","id":"20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a84834-da83-465c-b25c-52bd2ca085a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","timestamp":"2019. február. 06. 20:00","title":"Nyomozás indult a nyergesújfalui azbeszt-halálesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","shortLead":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","id":"20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec33ee50-3031-4917-b15f-a71cf413b55d","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 09:15","title":"Több mint tízezer Audi nem készült el a győri sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel 50 millió eurót követel a Waberer's a cégektől, amelyeket a teherautók és kamionok árainak összehangolásával vádolnak.","shortLead":"Közel 50 millió eurót követel a Waberer's a cégektől, amelyeket a teherautók és kamionok árainak összehangolásával...","id":"20190205_Kartellezo_teherautogyaraktol_kovetel_karteritest_a_Waberers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3eea48-8757-46ed-95c5-c12c5bdb29b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Kartellezo_teherautogyaraktol_kovetel_karteritest_a_Waberers","timestamp":"2019. február. 05. 13:04","title":"Kartellező teherautógyáraktól követel kártérítést a Waberer's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","shortLead":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","id":"20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1526c393-5cfd-46b5-bdaa-6987ae665be3","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","timestamp":"2019. február. 06. 14:49","title":"Beismerte bűnösségét az egyik vádlott a Budaházy-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly mellé 5,86 százalékos ingatlanpiaci hozam társul.","shortLead":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly...","id":"20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556af01-e5db-4e5e-b268-a8a08846ba5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","timestamp":"2019. február. 05. 09:48","title":"Ingatlanpiac: a kiadásban egyre kisebb az üzlet, de az áremelkedésben még lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]