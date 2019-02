Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó színvonaláról, de Varga István messze nincs egyedül a véleményével. A hvg.hu-nak fideszesek beszéltek arról, hogy miért \"különösen égő\" még számukra is a kormánypárti média. ","shortLead":"A kormánypárti médiamamut elnökének az állásába került, hogy őszintén el merte mondani, mit gondol a jobboldali sajtó...","id":"20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f2389-32e6-4752-a276-2d9149ce1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Varga_Istvan_Fidesz_jobboldali_sajto","timestamp":"2019. február. 06. 10:47","title":"Más fideszesek is azt gondolják a kormánysajtóról, mint a szókimondásba belebukott Varga István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni a legnépszerűbb márkák top 5-ös listáján. A Huawei lényegében saját maga ellen indítja harcba a Honort, melynek eddigi legjobb telefonja ma debütál Magyarországon. Kipróbáltuk.","shortLead":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni...","id":"20190206_honor_view20_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebb8cc-3190-44bd-8420-b5ae3c1f4514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_honor_view20_teszt","timestamp":"2019. február. 06. 19:53","title":"Megérkezett a Huawei legádázabb vetélytársa: a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","shortLead":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","id":"20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5172078-5fd6-4ec7-b44e-f91fba17ae3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","timestamp":"2019. február. 05. 10:19","title":"Ez ám a csoportkép: összejöttek egy fotóra az Oscar-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy médiaelemző civil szervezet végigelemezte egy fél évig a megyei napilapok híreit. Elfogultság, az ellenzék elhallgattatása, felhígulás, amit talált.\r

\r

","shortLead":"Egy médiaelemző civil szervezet végigelemezte egy fél évig a megyei napilapok híreit. Elfogultság, az ellenzék...","id":"20190205_Igy_gyozte_le_a_Nyuszi_csoport_kakaopartija_a_hiteles_tajekoztatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1d1c-5002-4b57-bd52-9ab154e0896e","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Igy_gyozte_le_a_Nyuszi_csoport_kakaopartija_a_hiteles_tajekoztatast","timestamp":"2019. február. 05. 10:06","title":"Így győzte le a Nyuszi csoport kakaópartija a hiteles tájékoztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","id":"20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c4c55-9c1d-48e3-878c-55973c5284ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 05. 15:51","title":"Theresa May új Brexit-javaslatokkal megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffaabae-b17b-4c68-a29f-8f82d4f952e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztése miatt Karácsony Gergely arra kéri az ellenzéki szavazókat, hogy kis összegű adományokkal támogassák a pártot.","shortLead":"A Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztése miatt Karácsony Gergely arra kéri az ellenzéki szavazókat...","id":"20190206_Karacsony_Gergely_adomanyokat_ker_a_Parbeszednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffaabae-b17b-4c68-a29f-8f82d4f952e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09c953-7298-4dd3-a861-21852842618c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Karacsony_Gergely_adomanyokat_ker_a_Parbeszednek","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Karácsony Gergely adományokat kér a Párbeszédnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak, hogy bebizonyosodik: a rendszeres marihuánafogyasztás egyértelműen rosszat tesz a férfiak termékenységének. Tévedtek.","shortLead":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak...","id":"20190206_Marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b5786-7513-4e79-9e72-d64298552b27","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Marihuana","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Meglepő összefüggést találtak a spermiumszám és a kannabiszfogyasztás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]