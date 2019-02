Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani a rendszert. A Facebook most újra módosította a felhasználási feltételeit, és lecsapott a konteógyárakra.","shortLead":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani...","id":"20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d923fa-0433-4027-a6c7-8c205a228a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. február. 06. 10:33","title":"Lecsapott a Facebook: újabb 22 oldalát törölték az összeesküvés-elméleteket terjesztő rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt...","id":"20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd133b-d97e-4c20-a4d0-7cb0a496a06c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","timestamp":"2019. február. 05. 12:29","title":"A nők fiatalabbnak tűnnek az agyi működésük alapján, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c435f-5069-42a1-a1bd-79811558fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A portugál Nilson Izaias 2018 elején döntött úgy, hogy YouTube-csatornát indít, az év végén pedig egyesével köszönte meg követőinek a feliratkozást. A videó felrobbantotta az internetet.","shortLead":"A portugál Nilson Izaias 2018 elején döntött úgy, hogy YouTube-csatornát indít, az év végén pedig egyesével köszönte...","id":"20190206_youtube_nilson_izaias_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c435f-5069-42a1-a1bd-79811558fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97571f08-6ae5-4529-9391-750ced42ded9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_youtube_nilson_izaias_video","timestamp":"2019. február. 06. 11:33","title":"Kézzel írta le füzetébe követői nevét az idős YouTube videós, majd megköszönte nekik a feliratkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak. A munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.\r

","shortLead":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak.","id":"20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd2c1c0-5af1-48fa-9fc4-62f9ee10847a","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 13:58","title":"Nem nőtt a munkavállalók fizetése, és van, aki kevesebbet visz haza a cafeteria átalakítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","shortLead":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","id":"20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd67603-3903-4500-bbc6-61664e9951ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","timestamp":"2019. február. 06. 13:32","title":"Február 16-i kongresszusán dönt az EP-listáról az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","shortLead":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","id":"20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850bc2cd-1596-40a5-b565-e27df54ffcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. február. 05. 11:21","title":"450 lovas divatterepjárók, íme az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","shortLead":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","id":"20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a90be55-a915-48db-9268-75f5a921f66c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","timestamp":"2019. február. 05. 16:54","title":"Emiliano Sala kutyája még mindig hazavárja gazdáját - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]