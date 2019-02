A katalán szeparatisták nyerhetnek a spanyol belviszályon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","shortLead":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","id":"20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e07ba1-f277-4e4b-978b-633a381ba84d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","timestamp":"2019. február. 08. 08:54","title":"Baleset miatt több villamos sem közlekedik Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","shortLead":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","id":"20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605a5cc-5c78-4751-8249-b053a83e2ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","timestamp":"2019. február. 06. 19:30","title":"Azt hitték, hamisítvány, aztán kiderült, hogy igazi Van Gogh-alkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf7273-cd0b-4de8-9fd2-5d4191890e10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már régóta baj van a magyarországi demokrácia helyzetével, a Freedom House amerikai elemző intézet öt éve minden egyes alkalommal rontott az Orbán-kormány értékelésén, s nem meglepő, hogy az idén Magyarország átcsúszott a „részben szabad országok” társaságába – írja elemzésében a The Washington Post. A lap szerint az EU is felelős a magyarországi helyzetért.","shortLead":"Már régóta baj van a magyarországi demokrácia helyzetével, a Freedom House amerikai elemző intézet öt éve minden egyes...","id":"20190207_Az_EUtol_meg_sokaig_maradhat_az_Orbanrendszer__Washington_Post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf7273-cd0b-4de8-9fd2-5d4191890e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd9d41c-6565-428b-8251-db793d7d184d","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Az_EUtol_meg_sokaig_maradhat_az_Orbanrendszer__Washington_Post","timestamp":"2019. február. 07. 16:45","title":"Washington Post: Az EU-tól még sokáig maradhat az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","shortLead":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","id":"20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd67603-3903-4500-bbc6-61664e9951ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","timestamp":"2019. február. 06. 13:32","title":"Február 16-i kongresszusán dönt az EP-listáról az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19dccc6-263d-4b87-853f-2901de6106e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második legerősebb hónapja lett a december a magyar ipar számára, a 2018-as növekedés így 3,6 százalékos lett.","shortLead":"Az év második legerősebb hónapja lett a december a magyar ipar számára, a 2018-as növekedés így 3,6 százalékos lett.","id":"20190207_Meglepoen_eros_volt_a_magyar_ipar_az_ev_vegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19dccc6-263d-4b87-853f-2901de6106e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8bbffc-ef1f-472b-82ba-8f9f2e0a3f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Meglepoen_eros_volt_a_magyar_ipar_az_ev_vegen","timestamp":"2019. február. 07. 09:28","title":"Meglepően erős volt a magyar ipar az év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korrupciós ügyben január végén 13 embert ítéltek el. A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért fellebbezést.","shortLead":"A korrupciós ügyben január végén 13 embert ítéltek el. A vádhatóság most tíz vádlott terhére jelentett be súlyosításért...","id":"20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c81e4-a9f5-491c-a956-33f37039acc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_sulyosabb_buntetest_ker_az_ugyesz_a_tabornokperben","timestamp":"2019. február. 07. 12:36","title":"Súlyosabb büntetést kér az ügyész a tábornokperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2fc64a-63f1-4d07-b762-290a3d6d6c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Átnevezték a Magyar Időket, megindult a mémözön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","shortLead":"Miközben megtölt egy autót, előkerül a saját palack is.","id":"20190207_benzinkutas_video_takolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33295203-8b94-48d5-9f7f-cc6f77da7925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a550481-be6a-4fc4-ac54-58a64580531d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_benzinkutas_video_takolas","timestamp":"2019. február. 08. 04:04","title":"Így tankol egy kicsit otthonra is egy \"ügyes\" benzinkutas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]