[{"available":true,"c_guid":"245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen. A városligeti Nagyjátszótér több mint 13 ezer négyzetméteren kap helyet, és a tervek szerint ősztől már elfoglalhatják a gyerekek.","shortLead":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor...","id":"20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d447ff-51e8-4578-869d-d0877ddb3772","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","timestamp":"2019. február. 06. 15:24","title":"Ilyennek ígérik a Városliget új, óriási játszóterét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett független országgyűlési képviselővel.","shortLead":"A NAV által indított végrehajtási eljárások egy esetben vezettek eredményre - ezt a hivatal közölte Szél Bernadett...","id":"20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd6d2f-6b3f-4d2b-a1a2-364692b5b8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Milliardokkal_tartoznak_8169_forintot_sikerult_eddig_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2019. február. 06. 20:29","title":"Milliárdokkal tartoznak, 8169 forintot sikerült eddig behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ef76-0b9e-49f7-90b7-caf33d94dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Vivo is tisztában volt azzal, hogy nem elég a technológiai újítás az előlapi kameránál, a képminőséget is érdemes fejleszteni. Az idei mobilnál erre gyúrhattak rá.","shortLead":"A jelek szerint a Vivo is tisztában volt azzal, hogy nem elég a technológiai újítás az előlapi kameránál...","id":"20190207_vivo_v15_pro_okostelefon_kibujo_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ef76-0b9e-49f7-90b7-caf33d94dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fb4189-292a-4cca-bd10-64e43655d5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_vivo_v15_pro_okostelefon_kibujo_szelfikamera","timestamp":"2019. február. 07. 13:33","title":"Elárult egy fontos részletet a Vivo a februárban érkező új mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Európai turnéja is csúszik.","shortLead":"Európai turnéja is csúszik.","id":"20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca04c4-348b-415a-bc7c-28b7c4bd31d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2019. február. 07. 10:37","title":"Kórházba került Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban kidobott elektronikai hulladékok. A helyzet lesújtó, és nem csak a mennyiség miatt.","shortLead":"Érdekes kutatásba fogott a Bázeli Akcióhálózat (BAN), amely arra volt kíváncsi, hova kerülnek az uniós országokban...","id":"20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebbf600-b60b-454e-b171-b0afe6430f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41878271-e02f-4269-896a-421350dd108f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_nyomkoveto_greenpeace_magyarorszag_e_szemet_elektronikai_hulladek","timestamp":"2019. február. 07. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet: Afrikáig vándorolnak az EU-ban kukába dobott elektronikai hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","shortLead":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","id":"20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d2014-8c48-4c36-a66e-e06fb0907b97","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","timestamp":"2019. február. 06. 10:36","title":"Szexuális zaklatással vádolják az egyik Nobel-békedíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok. A mentes étrendek korát éljük abban a hitben, hogy egészségesebbek leszünk vagy fogyunk. Csakhogy a mentes étrend – ha nem szakszerűen van összeállítva – kockázati tényező is lehet.","shortLead":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok...","id":"20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a9b19e-d5ca-4064-b8ad-466b1067a770","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","timestamp":"2019. február. 07. 20:00","title":"Allergiás, vagy csak annak hiszi magát? – A mentes étrend kockázatos is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]