Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","shortLead":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","id":"20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef062bc2-c06f-4f17-95ca-e289ead6567d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","timestamp":"2019. február. 12. 17:22","title":"Lengyel kézbe került egy legendás magyar vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb zeneszámok, előadók, zenei videók és felkapott videók ranglistáit is felhasználók elé tárja.","shortLead":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb...","id":"20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d2ca6-0056-42de-9d9a-184df4fc5a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","timestamp":"2019. február. 12. 14:03","title":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube „legnépszerűbb” funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","shortLead":"A rendező egyedülálló tárlata lesz a Budapesti Fotófesztivál egyik legnagyobb dobása.","id":"20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912216fe-4a3b-464a-a180-6c1c5e638fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_David_Lynch_videoban_uzent_a_magyaroknak","timestamp":"2019. február. 12. 09:25","title":"David Lynch videóban üzent a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","shortLead":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","id":"20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189454f-45f7-4ef8-abc4-719b41201d7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapest volt a turisták kedvence a karácsonyi-szilveszteri szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott politikai intézkedésekre van szükség – figyelmeztetett kedden közzétett jelentésében az Európa Tanács.","shortLead":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott...","id":"20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed960a9-140d-45b2-ba7e-849bd675e603","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","timestamp":"2019. február. 12. 13:45","title":"Európa Tanács: Kormánypárti oligarchák kezében a magyar média nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat, a Nyugati-Ghátok területén.","shortLead":"Egy apró termetű, \"titokzatos\" új békafajt fedeztek fel a kutatók az India nyugati részén lévő hegyvonulat...","id":"20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc05a03c-1e13-4a2e-bfba-3cdb49d50346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699c7b5-cae1-434e-9ab0-a5c54a0cd6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uj_bekafaj_mysticellus_india_nyugat_ghatok","timestamp":"2019. február. 13. 16:33","title":"Találtak egy új békafajt, ami egész életében mindössze négy napot tölt szaporodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","shortLead":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","id":"20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669f9de9-884a-4c64-806c-97261250949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","timestamp":"2019. február. 12. 11:55","title":"Falkába verődött kutyák okoztak kisebb közlekedési káoszt Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","shortLead":"A szakszervezet szerint ellehetetlenítik a sztrájkolni készülőket, a cégvezetés tagadja ezt.","id":"20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f875fe-4e93-4832-b5e4-079252388565","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_1600_dolgozo_kozul_otvenen_kezdtek_el_sztrajkolni_a_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 19:44","title":"1600 dolgozó közül ötvenen kezdtek el sztrájkolni a miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]