[{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aab254-aff1-4d48-bdba-6541f6814769","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két bonsairajongó nyílt levelet írt annak a tolvajnak, aki hét fájukat is ellopta. Többek között azt is elmagyarázták, hogyan kell gondozni a \"gyerekeiket\".","shortLead":"Két bonsairajongó nyílt levelet írt annak a tolvajnak, aki hét fájukat is ellopta. Többek között azt is elmagyarázták...","id":"20190212_400_eves_torpefat_vitt_el_egy_tolvaj_a_tulajok_szivhez_szolo_levelet_irtak_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79aab254-aff1-4d48-bdba-6541f6814769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7e7db-afc6-45d0-8c0b-af88d7b79643","keywords":null,"link":"/elet/20190212_400_eves_torpefat_vitt_el_egy_tolvaj_a_tulajok_szivhez_szolo_levelet_irtak_neki","timestamp":"2019. február. 12. 10:54","title":"400 éves törpefát vitt el egy tolvaj, a tulajok szívhez szóló levelet írtak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","shortLead":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","id":"20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b12333-b6ac-4278-bc98-523aefc780c5","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","timestamp":"2019. február. 13. 11:14","title":"Titokban lefilmezték az állatot, amit a leggyakrabban csempésznek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott politikai intézkedésekre van szükség – figyelmeztetett kedden közzétett jelentésében az Európa Tanács.","shortLead":"A második világháború vége óta nem volt ilyen törékeny helyzetben a sajtószabadság Európában, ezért mielőbbi határozott...","id":"20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed960a9-140d-45b2-ba7e-849bd675e603","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Europa_Tanacs_Kormanyparti_oligarchak_kezeben_a_magyar_media_nagy_resze","timestamp":"2019. február. 12. 13:45","title":"Európa Tanács: Kormánypárti oligarchák kezében a magyar média nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet spórolhat meg egy átlagos háztartásban évente.","shortLead":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet...","id":"20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f240-f040-4d39-8588-3cd007e911f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sokat spórolhat a vízszámlán az újfajta zuhanyfejjel, amit még Tim Cook is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","shortLead":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","id":"20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3799d3-b032-4108-a842-ee944db3fed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","timestamp":"2019. február. 13. 13:42","title":"Korábbi köztévés vezér is megjelent az Orbán-barát szlovén médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","shortLead":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","id":"20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669f9de9-884a-4c64-806c-97261250949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","timestamp":"2019. február. 12. 11:55","title":"Falkába verődött kutyák okoztak kisebb közlekedési káoszt Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak a felújított 3-3-4 projekttel, ám a nagy képet szemlélve a családvédelmi akcióterv aligha lesz a nemzethalál hatékony ellenszere. Miért lehet eleve kudarcra ítélve a kormány legújabb, illiberál-unortodox laborjában kifejlesztett népszaporítási kísérlete? ","shortLead":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak...","id":"20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659ff82a-cc49-406c-9190-dd9977156104","keywords":null,"link":"/elet/20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Budaházy Edda Művek Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]