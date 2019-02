Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves volt. ","shortLead":"80 éves volt. ","id":"20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ebaf81-9530-4729-95a7-cd2e2d5e5f46","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","timestamp":"2019. február. 13. 15:48","title":"Meghalt Tandori Dezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"Büttl Ferenc","category":"gazdasag","description":"Igen, akarjunk – írja Váradi Balázs írásával vitatkozva a Párbeszéd alapítványa kuratóriumának elnöke.","shortLead":"Igen, akarjunk – írja Váradi Balázs írásával vitatkozva a Párbeszéd alapítványa kuratóriumának elnöke.","id":"20190214_Akarjunke_kiserleti_terep_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5e66b-774b-42ca-939d-559e1572a81f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Akarjunke_kiserleti_terep_lenni","timestamp":"2019. február. 14. 18:20","title":"Akarjunk-e kísérleti terep lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő sörmennyiséget. \r

","shortLead":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő...","id":"20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d782b4e8-7596-46e0-8f77-3791e48fd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","timestamp":"2019. február. 13. 19:03","title":"Valóra vált a csaposok álma: itt az okoshordó, amelyik jelez, ha fogytán a sörkészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!","shortLead":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2019. február. 14. 12:25","title":"Kevesebb alvás büntetlenül? Lehetséges, ha okosan csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak a Suli Sí és a Travelex franciaországi sítáborának buszai magyar utasokkal. Az utazást szervező cég tulajdonosának úgy tűnik, már korábban is volt hasonló miatt problémája. ","shortLead":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak...","id":"20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a4fb23-ddc1-4e0b-bf49-a16392fb2faf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","timestamp":"2019. február. 15. 09:48","title":"Rémálom volt egy francia sítáboros út egy magyar csoportnak, de kárpótlás nem jár nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","id":"20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585462c-5ee9-4235-8414-adfa3567cf20","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Száz év után először fotóztak fekete párducot Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense súlyos állapotba került.","shortLead":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense...","id":"20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e8e591-e583-4c37-9d6b-72d8236eedff","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","timestamp":"2019. február. 13. 14:20","title":"Nem tud elég jól angolul, eltiltottak a gyógyítástól egy magyar orvost Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]