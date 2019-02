Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és találkozni akar a 19 éves lánnyal.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és...","id":"20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e06940-f4ab-4259-8265-2b547a3bbcb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","timestamp":"2019. február. 15. 15:20","title":"Nagy Blankával már az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans is találkozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab940b32-125c-4d0e-8984-990df06b3811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin a családvédelmi csomagról adott interjújával dicsekedett a Facebookon, de a kommenteken mintha nem sütne át az az elragadtatott áhítat, mint amit a Várkert Bazárban tartott évértékelőn megjelenteknél tapasztaltunk.","shortLead":"Novák Katalin a családvédelmi csomagról adott interjújával dicsekedett a Facebookon, de a kommenteken mintha nem sütne...","id":"20190214_Az_Orban_csaladra_tuti_tobb_jut__nem_kimelik_a_Facebookon_dicsekvo_Novak_Katalint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab940b32-125c-4d0e-8984-990df06b3811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd08b775-de0c-4643-953b-ddfdf84b40c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Az_Orban_csaladra_tuti_tobb_jut__nem_kimelik_a_Facebookon_dicsekvo_Novak_Katalint","timestamp":"2019. február. 14. 12:31","title":"\"Az Orbán családra tuti több jut\" – szétkapják a kommentelők a Facebookon dicsekvő Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","shortLead":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","id":"httpshvghuitthon20190215_Megszolalt_a_rendorseg_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_szokott_rabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5656ac-839a-452c-b867-3d830b835e34","keywords":null,"link":"/itthon/httpshvghuitthon20190215_Megszolalt_a_rendorseg_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_szokott_rabot","timestamp":"2019. február. 15. 14:36","title":"Megszólalt a rendőrség: életveszélyes sérüléssel vitték kórházba a szökött rabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios lámpái nem adnak elég fényt.","shortLead":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios...","id":"20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851ce40f-fd7c-4589-ad9d-968c7425242d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","timestamp":"2019. február. 13. 21:48","title":"Alig világító Elios-lámpákra panaszkodtak a lakók ott, ahol a zebrán halálra gázoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelmozdony szakértő kezek munkáját követően most szebben csillog, mint új korában.","shortLead":"A dízelmozdony szakértő kezek munkáját követően most szebben csillog, mint új korában.","id":"20190215_a_nap_fotoja_ilyen_gyonyoru_lett_a_mav_felujitott_nohab_mozdonya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7eed86-a274-4350-9d04-d251d01e5758","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_a_nap_fotoja_ilyen_gyonyoru_lett_a_mav_felujitott_nohab_mozdonya","timestamp":"2019. február. 15. 06:41","title":"A nap fotója: Ilyen gyönyörű lett a MÁV felújított Nohab mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbfb525-287e-4762-9653-bec1d3b1f68e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mikszáth tér 3. elvileg megmarad, de egy hozzá kapcsolódó Szentkirályi utcai épületet már teljesen elbontottak. ","shortLead":"A Mikszáth tér 3. elvileg megmarad, de egy hozzá kapcsolódó Szentkirályi utcai épületet már teljesen elbontottak. ","id":"20190215_Negycsillagos_szalloda_epul_a_Mikszath_ter_egyik_epulete_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbfb525-287e-4762-9653-bec1d3b1f68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e31b4b-9c23-4911-8fac-30fa825f7cae","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Negycsillagos_szalloda_epul_a_Mikszath_ter_egyik_epulete_helyen","timestamp":"2019. február. 15. 15:57","title":"Négycsillagos szálloda épül a Mikszáth tér egyik épülete helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni az országban.\r

","shortLead":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni...","id":"20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90ab37-45ce-4158-ba15-686aec54412b","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","timestamp":"2019. február. 15. 11:16","title":"Negyedszerre kapott csak amerikai vízumot az Oscar-jelölt film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]