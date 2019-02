Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","id":"20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc492bc-31b4-483e-b608-9a009fa3649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","timestamp":"2019. február. 15. 13:34","title":"Ügyesebb az embernél: magát tanította meg korcsolyázni a 3D-nyomtatott robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","shortLead":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","id":"20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c609ba5a-d75a-4a6d-9b00-6c081e918b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. február. 14. 16:40","title":"Nagy mágus Elon Musk, mostantól a kutyák is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f1f79-5532-481f-926c-79bd08e24263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hand Solo, vagyis a 19 esztendős David Aguilar évek óta fejleszt működő robotkarokat, melyeket rendszerint be is mutat YouTube-csatornáján. Most elkészült az új verzió.","shortLead":"Hand Solo, vagyis a 19 esztendős David Aguilar évek óta fejleszt működő robotkarokat, melyeket rendszerint be is mutat...","id":"20190215_hand_solo_robotkar_mukar_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722f1f79-5532-481f-926c-79bd08e24263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d472c3d-77d7-437d-865d-7f5b6339dd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_hand_solo_robotkar_mukar_lego","timestamp":"2019. február. 15. 18:33","title":"Ez a fiatal spanyol fiú jobb alkar nélkül született, úgyhogy épített magának egyet – legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2774ea0f-2993-4352-80c3-a8b60d371dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeférhetetlenséget láttak abban, hogy a Makói csípős című hírportált működtető egyesület tulajdonosa is Kiss Attila jobbikos képviselő. De nem volt az összeférhetetlenség alátámasztható, ezért inkább hatályon kívül helyezte korábbi döntését a bíróság.","shortLead":"Összeférhetetlenséget láttak abban, hogy a Makói csípős című hírportált működtető egyesület tulajdonosa is Kiss Attila...","id":"20190215_Megsem_fosztja_meg_mandatumatol_a_birosag_a_jobbikost_amiert_van_egy_hirportalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2774ea0f-2993-4352-80c3-a8b60d371dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17dc68-4eac-46d0-96aa-3cee09aea441","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Megsem_fosztja_meg_mandatumatol_a_birosag_a_jobbikost_amiert_van_egy_hirportalja","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Mégsem fosztja meg mandátumától a bíróság a jobbikost, amiért van egy hírportálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190214_A_mentosok_talaltak_meg_belvarosi_lakasaban_a_not_akit_elettarsa_vert_agyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a441f7b-9784-46a5-b8c3-6bc8d9e00c19","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_mentosok_talaltak_meg_belvarosi_lakasaban_a_not_akit_elettarsa_vert_agyon","timestamp":"2019. február. 14. 18:30","title":"A mentősök találták meg belvárosi lakásában a nőt, akit élettársa vert agyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","shortLead":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","id":"20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc3826b-0f18-41e7-9114-b7806eea5455","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","timestamp":"2019. február. 15. 19:12","title":"Bálint gazda az elutasított díszpolgári címéről: \"Mosolyogva viselem a dolgot\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","id":"20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544c7ed-5898-44cf-8f01-0f95249418a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","timestamp":"2019. február. 15. 20:01","title":"Szijjártó bekérette a svéd nagykövetet egy Twitter-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]