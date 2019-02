Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érzelmileg zsarolta, verbálisan zaklatta a nőket, és visszaélt a hatalmával a zeneszerző-énekes – állítja ezt a hét nő a New York Times riportjában.","shortLead":"Érzelmileg zsarolta, verbálisan zaklatta a nőket, és visszaélt a hatalmával a zeneszerző-énekes – állítja ezt a hét nő...","id":"20190214_Het_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Ryan_Adamst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85101ab6-659b-4707-a87b-8e411049cd1e","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Het_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Ryan_Adamst","timestamp":"2019. február. 14. 16:33","title":"Hét nő vádolja szexuális zaklatással, visszaéléssel Ryan Adamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbdfea7-bdcb-442a-90d6-d5adf9d0a05b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Buda Anna Flóra Entropia című alkotása Teddy-díjat kapott.","shortLead":"Buda Anna Flóra Entropia című alkotása Teddy-díjat kapott.","id":"20190216_Magyar_animacios_filmet_dijaztak_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbdfea7-bdcb-442a-90d6-d5adf9d0a05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86704c22-a3e6-4f1d-9480-a7abaa6a5cdc","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Magyar_animacios_filmet_dijaztak_Berlinben","timestamp":"2019. február. 16. 08:09","title":"Magyar animációs filmet díjaztak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","shortLead":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","id":"20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0389eb-0610-430a-a13b-2a2933c3d358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","timestamp":"2019. február. 15. 10:30","title":"A japánok sem ússzák meg óriási drágulás nélkül az olimpiarendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeadae4-ebd2-4b07-8c11-6cf8a7951429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy kockázatot vállalnak azok, akik a mellékhatásoktól félve nem úgy szedik a koleszterin-csökkentő gyógyszereket, ahogy azokat kellene – derítette ki egy átfogó, új kutatás. A szakemberek azt állítják, akik nem szedik a felírt szert, jóval nagyobb eséllyel halnak meg egy éven belül.","shortLead":"Nagy kockázatot vállalnak azok, akik a mellékhatásoktól félve nem úgy szedik a koleszterin-csökkentő gyógyszereket...","id":"20190215_koleszterincsokkento_gyogyszerek_sziv_es_errendszeri_halalozas_sztatin_hatasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daeadae4-ebd2-4b07-8c11-6cf8a7951429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3901a1c8-72db-4244-8d02-4ba98ce15e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_koleszterincsokkento_gyogyszerek_sziv_es_errendszeri_halalozas_sztatin_hatasai","timestamp":"2019. február. 15. 11:03","title":"Már egy éven belül 30%-kal nagyobb eséllyel hal meg, aki nem szedi jól a koleszterin-csökkentőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi nagycsaládként illeszkedtek be az új-zélandi társadalomba.","shortLead":"Igazi nagycsaládként illeszkedtek be az új-zélandi társadalomba.","id":"20190215_Negyedik_fiokajat_neveli_a_meleg_pingvinpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95c6a1-08b7-4535-8b47-7b2b5623f97d","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Negyedik_fiokajat_neveli_a_meleg_pingvinpar","timestamp":"2019. február. 15. 14:26","title":"Negyedik fiókáját neveli a meleg pingvinpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros Györggyel pedig néhány hónapja találkozott. Timmermans a szocialisták EP-listaállító kongresszusára érkezett, ahol találkozik majd Nagy Blankával is.","shortLead":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros...","id":"20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef83ef9-f16f-45fd-9175-41cc5617e05a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","timestamp":"2019. február. 16. 07:32","title":"Timmermans: \"Nevetséges Gulyás felvetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]