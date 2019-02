Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem tagadja, hogy magyar közpénzből kellene fizetni az Elios-projekteket; mindenki azt számolgatja, mit hozhatnak Orbán Viktor családügyi bejelentései; államosítják a balatoni hajózást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány nem tagadja, hogy magyar közpénzből kellene fizetni az Elios-projekteket; mindenki azt számolgatja, mit...","id":"20190217_Es_akkor_a_NER_hajoja_elindult_a_Balaton_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b9ee2f-f0ef-4b4f-8d29-870829df92c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190217_Es_akkor_a_NER_hajoja_elindult_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. február. 17. 07:00","title":"És akkor a NER hajója elindult a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","shortLead":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","id":"20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cd975-0a43-4a20-b67b-3386ad732369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","timestamp":"2019. február. 15. 09:11","title":"A dohánylobbi győzött, maradnak a márkázott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás szerint Franciaország mai területéről erednek.","shortLead":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás...","id":"20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e041aaa-847c-44f1-8789-3903d393e879","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"Meglepő elmélettel állt elő egy svéd történész a Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430d3886-fc65-4ca1-8f92-250f6c981f58","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Péntek hajnalban történt a súlyos karambol az M1-es autópályán.","shortLead":"Péntek hajnalban történt a súlyos karambol az M1-es autópályán.","id":"20190215_baleset_halos_mosonmagyarovar_m1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430d3886-fc65-4ca1-8f92-250f6c981f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c3f9b8-3dfb-4558-ad47-00fb3f954952","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_baleset_halos_mosonmagyarovar_m1","timestamp":"2019. február. 15. 11:10","title":"Fotók jöttek a mosonmagyaróvári, kettős halálos baleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]