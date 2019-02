Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú kisautója, a megújult Fabia. Vázoljuk a 4 millió forint körüli modell előnyeit, hátrányait.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú...","id":"20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9d2ef9-03c5-404f-b664-b19b9fb84667","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","timestamp":"2019. február. 16. 17:30","title":"Csak okosan: teszten a pénztárcabarát új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat álltak érte sorba az operaházak kasszáinál. Maria Callas körül olyan sztárkultusz alakult ki, amilyet addig csak Hollywoodban lehetett látni. A hangjával sokan nem voltak megelégedve, mégis halhatatlan lett, az egyéniségével, a botrányaival és legendás fogyásával pedig új életet lehelt az opera műfajába is. ","shortLead":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat...","id":"20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6f319-f3e9-496e-a80c-12fe1c037945","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Amikor mínusz 40 kiló történelmet csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta egy lapinterjúban Olaf Scholz német pénzügyminiszter.","shortLead":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta...","id":"20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f756d8e-ac98-4c95-bbae-bd5a00924562","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","timestamp":"2019. február. 17. 14:58","title":"Berlin kiterjesztené az elektromos cégautók után járó adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton költő és slammer. Interjú.","shortLead":"Beleszületni a Facebook korába olyan, mintha kidobnának a dzsungelbe egy kávéskanállal – állítja a 34 éves Simon Márton...","id":"201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0489e6-9cab-4aee-b318-d1de2561eb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5487e-1b74-4a64-a885-5ed3b174ce65","keywords":null,"link":"/kultura/201907__simon_marton_kolto_slammer__babel_tornyarol_duhrol__szigetelesek_kora","timestamp":"2019. február. 17. 15:30","title":"\"Ha ma lennék 16, valószínűleg nagyon be lennék szarva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget pedig a Heim Pál gyermekkórház kapta. ","shortLead":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget...","id":"20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618b188-b803-4cbc-ab38-f80880180e37","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","timestamp":"2019. február. 18. 09:57","title":"Új gazdája lett Terence Hill legendás járgányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]