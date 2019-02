Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","shortLead":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","id":"20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c5653-780a-4aa5-abb9-d1152524a7f9","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","timestamp":"2019. február. 23. 16:03","title":"Lárva nőtt a hátába a győri orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA ingyenes interaktív fotókönyvének köszönhetően.","shortLead":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA...","id":"20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d56c14-ae26-4b51-9c06-0a17813c244a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","timestamp":"2019. február. 24. 08:03","title":"Csodás műholdképek: innen ingyen letöltheti a NASA interaktív fotókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő lesz a lista első helyén. Igazat mondott. A felesége.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő lesz a lista első helyén. Igazat mondott. A felesége.","id":"20190222_Dobrev_Klara_vezeti_a_DK_EPlistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2b9d84-9b9d-4c98-8a67-2872a6079270","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Dobrev_Klara_vezeti_a_DK_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 22. 13:38","title":"Dobrev Klára vezeti a DK EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári kongresszusán.","shortLead":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári...","id":"20190223_rmsz_kelemen_hunor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a895cd9e-5a6b-435c-aabc-aac01f54aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_rmsz_kelemen_hunor","timestamp":"2019. február. 23. 18:45","title":"Régi elnökét választotta újra az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","shortLead":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","id":"20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bec52d-3f88-4c05-b25a-ca8e7c2139a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","timestamp":"2019. február. 23. 15:10","title":"Dezertálnak a határt őrző venezuelai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött fegyenccel. Az őr elvileg tudta, hogy üres a fegyver, mégsem szólt róla a rendőröknek.","shortLead":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött...","id":"20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1315ce-b769-4fc8-9758-f39c67afc93f","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2019. február. 23. 20:22","title":"Tudta a lefegyverzett őr, hogy nincs lőszer a fegyverben, mégsem szólt róla a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA által tervezett kamerarendszernek köszönhetően már nemcsak azokra a meteorokra tudnak \"lőni\", amelyek a Hold és a Föld között elhaladnak, hanem azoknak a meteoritoknak is a nyomára tudnak bukkanni, amelyek eltalálják a Földet. \r

","shortLead":"Az MTA által tervezett kamerarendszernek köszönhetően már nemcsak azokra a meteorokra tudnak \"lőni\", amelyek a Hold és...","id":"20190223_Meteorfigyelo_rendszert_telepitenek_amely_mindenre_lo_ami_a_Holdnal_kozelebb_kerul_a_Foldhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfffd1-6744-4a5d-9b87-2ca3a5bf100e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Meteorfigyelo_rendszert_telepitenek_amely_mindenre_lo_ami_a_Holdnal_kozelebb_kerul_a_Foldhoz","timestamp":"2019. február. 23. 17:52","title":"Meteorfigyelő rendszert telepítenek, amely mindenre lő, ami a Holdnál közelebb kerül a Földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075bb3a-1bb9-448b-8aeb-eaa9583a711c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló miniszterelnöki határozat a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló miniszterelnöki határozat a Magyar Közlöny pénteki számában jelent meg.","id":"20190222_felmentettek_a_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatal_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2075bb3a-1bb9-448b-8aeb-eaa9583a711c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40cc28e-62e5-4441-987b-a3ec00cfb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_felmentettek_a_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatal_elnoket","timestamp":"2019. február. 22. 19:37","title":"Felmentették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]