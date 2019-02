Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Potyognak a fontos bejelentések.","shortLead":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági...","id":"20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1587cdde-bb5f-4a23-9e67-01eafd21cb40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Orbán semmiféle kilengést nem enged a pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Nem egyeznek a hivatalos statisztikák az Emmi-miniszter által megnevezett számokkal, mutat rá egy orvos...","id":"20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f536e677-623b-4994-8b8e-6db6c298d074","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_751_nap_varakozas__egy_orvos_szerint_Kasler_tevedett_a_varolistak_csokkeneset_illetoen","timestamp":"2019. február. 26. 18:35","title":"751 nap várakozás – egy orvos szerint Kásler tévedett a várólisták csökkenését illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is úgy működik, ahogy az MTA fog az átalakítás után. Ehhez képest a német társaság 7 további intézménnyel közös levélben állt ki amellett, hogy az MTA átalakítása veszélybe sodorja az intézmény jövőjét.","shortLead":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is...","id":"20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac45e7db-9a0c-4fc1-863a-7a7dae746a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","timestamp":"2019. február. 27. 16:07","title":"Az a német intézmény is elítélte az MTA szétszedését, amelyre Palkovics mindig hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített gazdálkodáshoz is fel kell vennie 67 milliárd forint hitelt- a HVG e heti számában a főváros idei költségvetését elemezte.","shortLead":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített...","id":"20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faeac4ff-e768-4cb9-84e5-b71778b4944a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","timestamp":"2019. február. 28. 13:16","title":"Budapesti büdzsé: a főváros egyre kevesebbet, a kormány egyre többet költ, de mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]