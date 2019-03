Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"accbbd4f-f4f9-4225-8d94-2c03ce1bf5db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"85 százalék mondta azt januárban, hogy „teljes mértékben” vagy „inkább” támogatják azt, hogy Magyarország az Európai Unió tagja legyen.","shortLead":"85 százalék mondta azt januárban, hogy „teljes mértékben” vagy „inkább” támogatják azt, hogy Magyarország az Európai...","id":"20190301_Hiaba_a_sok_brusszelezes_sosem_volt_ilyen_magas_a_magyarok_EUpartisaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accbbd4f-f4f9-4225-8d94-2c03ce1bf5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb0fde5-1a8c-429f-85ce-b8767f42de4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Hiaba_a_sok_brusszelezes_sosem_volt_ilyen_magas_a_magyarok_EUpartisaga","timestamp":"2019. március. 01. 12:08","title":"Hiába a sok brüsszelezés, sosem volt ilyen magas a magyarok EU-pártisága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vád szerint a darnózseli férfi megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta, maradványait elégette, majd szétszórta. A férfi megismételt pere is véget ért, de a bűncselekmény elkövetését most sem tudták bizonyítani.","shortLead":"A vád szerint a darnózseli férfi megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta...","id":"20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481f82b4-99b0-4730-bc64-c1a0c7288a34","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ismet_felmentettek_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentest","timestamp":"2019. március. 01. 12:42","title":"Ismét felmentették a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","shortLead":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","id":"20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82d45a-1e20-4804-84c4-b10e132a0e00","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","timestamp":"2019. március. 02. 17:45","title":"Megvan a száz: Federer újabb történelmi győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben 2014-ben született kisfiú és kislány másfél petéjű (sesquizigóta) ikerpár. Az orvosok most adtak hírt felfedezésükről.","shortLead":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben...","id":"20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e167d-3dad-4051-afa9-1e56cd8417b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","timestamp":"2019. március. 01. 06:03","title":"Megtalálták a világ második másfél petéjű ikerpárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","shortLead":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","id":"20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6736b21-67cf-4115-bf30-882d8d0e80ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","timestamp":"2019. március. 01. 16:49","title":"Ágyakat vesz a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik világbeli állapotok uralkodnak a kalocsai tüdőosztályon, az épületrészt még sosem újították fel, pedig már legalább 60 éves.\r

\r

","shortLead":"Harmadik világbeli állapotok uralkodnak a kalocsai tüdőosztályon, az épületrészt még sosem újították fel, pedig már...","id":"20190301_Omlo_vakolat_penesz_a_kalocsai_tudoosztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cd73a4-a046-4f76-bfdb-48a6083924a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Omlo_vakolat_penesz_a_kalocsai_tudoosztalyon","timestamp":"2019. március. 01. 19:56","title":"Omló vakolat, penész a kalocsai tüdőosztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]