[{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","id":"20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fece75b-1141-4401-a20c-c97589a6807f","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 09:34","title":"Ágyakat kellett megszüntetni a veszprémi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége Magyarországon, többek között nőtt az átlagos születési súlyuk, csökkent a koraszülöttek aránya, továbbá a csecsemőhalálozás esélye is alacsonyabb lett – derült ki az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársainak kutatásából.","shortLead":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége...","id":"20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698e53f1-c94f-40f7-85d6-99f5af1b04d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","timestamp":"2019. március. 01. 16:03","title":"A magyarországi dohányzási tilalom nagy nyertesei a pincérnők (gyerekei)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","shortLead":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","id":"20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006156f1-e83a-4706-9b38-0fef9cee2011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","timestamp":"2019. március. 01. 10:06","title":"100 ezer külföldön dolgozó magyart hozna haza Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ügyben emelhetnek vádat az izraeli miniszterelnök ellen.","shortLead":"Három ügyben emelhetnek vádat az izraeli miniszterelnök ellen.","id":"20190228_Vadat_emelhetnek_Netanjahu_ellen_korrupcio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989dab7-7d06-4fb6-9710-8331ae329f37","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Vadat_emelhetnek_Netanjahu_ellen_korrupcio_miatt","timestamp":"2019. február. 28. 17:59","title":"Vádat emelhetnek Netanjahu ellen korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","shortLead":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","id":"20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee57dd-48ef-448e-887c-292540f67896","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","timestamp":"2019. március. 01. 07:38","title":"Sztrókot kapott Luke Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","shortLead":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","id":"20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321ca5f-be65-4eba-bbd3-0460bbbd0353","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","timestamp":"2019. március. 01. 21:55","title":"Álmában halt meg az anya, négy gyermek maradt félárván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és ami képes kötelékben is repülni a vadászpilóták gépeivel.","shortLead":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és...","id":"20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b6294-0e9d-4bed-8853-72df194ebd07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Önjáró vadászgépet fejlesztett a Boeing, 2020-ban repülhet először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54dce9-6cef-4a20-97a6-3257df27112c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern spanyol márkája sem kíván lemaradni az aktuális trendektől, íme a 100 százalékig elektromos el-Born.","shortLead":"A VW konszern spanyol márkája sem kíván lemaradni az aktuális trendektől, íme a 100 százalékig elektromos el-Born.","id":"20190301_hivatalos_itt_a_seat_elso_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b54dce9-6cef-4a20-97a6-3257df27112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b53e024-4c64-403d-a04f-d5bb5e04ff4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_hivatalos_itt_a_seat_elso_villanyautoja","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Hivatalos: itt a Seat első teljes értékű villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]