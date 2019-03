Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e595458-2cf5-4772-8cd6-cd3c03acc57a","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","timestamp":"2019. március. 02. 07:28","title":"Jerry Lee Lewis sztrókot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Huszonhárom hete nem volt telitalálatos.","shortLead":"Huszonhárom hete nem volt telitalálatos.","id":"20190302_Jovo_heten_mar_3_milliardnal_tobbet_lehet_nyerni_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e601bce-f82c-4ec6-8c6b-a88496d98f48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Jovo_heten_mar_3_milliardnal_tobbet_lehet_nyerni_az_otos_lotton","timestamp":"2019. március. 02. 19:58","title":"Jövő héten már 3 milliárdnál többet lehet nyerni az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni érdekeltségeit.","shortLead":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni...","id":"20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fb0ced-4fa8-4d9b-b3a8-61695d2c2912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. március. 02. 10:03","title":"100+ új boltot nyit Európában az olcsó okostelefonjairól ismert Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás az őrség kiszervezése ügyében.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született...","id":"20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e76462-6336-436c-9025-eb6472ae5785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2019. március. 02. 14:49","title":"Figyelmeztető sztrájk a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint a Fidesznek a magyar emberek döntése fontosabb, mint a pártfegyelem.\r

","shortLead":"A kormányszóvivő szerint a Fidesznek a magyar emberek döntése fontosabb, mint a pártfegyelem.\r

","id":"20190302_Kovacs_Zoltan_Amugy_is_csak_marcius_15ig_tartott_volna_a_plakatkampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c5f89-4323-42b4-b35b-a7e9e054d584","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kovacs_Zoltan_Amugy_is_csak_marcius_15ig_tartott_volna_a_plakatkampany","timestamp":"2019. március. 02. 14:51","title":"Kovács Zoltán: Amúgy is csak március 15-ig tartott volna a plakátkampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy egységes, több biztonsági elemet tartalmazó személyazonossági igazolványokra van szükség - közölte pénteken Carmen Dan román belügyminiszter.","shortLead":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot...","id":"20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefbf73d-22ca-4818-ba77-a1b5764c2ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2019. március. 02. 17:13","title":"Jön az egységes európai személyi igazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]