[{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","shortLead":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","id":"20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5284379-fd51-404b-8fcc-967f60435412","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","timestamp":"2019. március. 05. 10:41","title":"Az oltásellenesek érvei megint léket kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kivételes eljárásban fogadta el a parlament azt a törvényjavaslatot, amely a magyar megjelenés megvalósítását könnyíti a 2020-as dubaji világkiállításon.","shortLead":"Kivételes eljárásban fogadta el a parlament azt a törvényjavaslatot, amely a magyar megjelenés megvalósítását könnyíti...","id":"20190305_dubaj_vilagkiallitas_world_urban_games_kezilabda_eb_kiemelten_fontos_kozerdek_kiveteles_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad4e94-d145-4e44-a357-39b16407573c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_dubaj_vilagkiallitas_world_urban_games_kezilabda_eb_kiemelten_fontos_kozerdek_kiveteles_eljaras","timestamp":"2019. március. 05. 15:58","title":"Kiemelkedően fontos közérdek lett itthon a dubaji világkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vádat emeltek a honvédség egy dolgozója ellen, aki műszaki ellenőrként kenőpénzt kért.","shortLead":"Vádat emeltek a honvédség egy dolgozója ellen, aki műszaki ellenőrként kenőpénzt kért.","id":"20190306_Ketszer_otmillio_forint_kenopenzt_kert_el_egy_korrupt_muszaki_ellenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e0369-5b6b-4522-8bf2-ad90ed7219dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Ketszer_otmillio_forint_kenopenzt_kert_el_egy_korrupt_muszaki_ellenor","timestamp":"2019. március. 06. 08:54","title":"Kétszer ötmillió forint kenőpénzt kért el egy korrupt műszaki ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","shortLead":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","id":"20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2de97d-43c8-4b23-8830-971c4b9c0e70","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","timestamp":"2019. március. 06. 16:10","title":"Négyszáz éve született az ember, akit az orráról mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]