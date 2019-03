Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki valamit.","shortLead":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki...","id":"20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b7420b-2a0a-4843-948f-a4e4e8e7cb1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","timestamp":"2019. március. 07. 12:03","title":"Lenyugtatni a síró kisbabát? A Hondánál kitaláltak valamit rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","shortLead":"A májusi Brain Bar vendége lesz Maye Musk dietetikus és egykori modell. Arról fog beszélni, hogyan neveljünk zsenit.","id":"20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493336e1-008a-4f2a-9e8c-8a422af9e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Budapestre_jon_Elon_Musk_edesanyja","timestamp":"2019. március. 07. 09:14","title":"Budapestre jön Elon Musk édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők, vagyis a kevés gabonát, gyümölcsöt és keményítőben gazdag zöldségeket fogyasztók esetében jelentősen nő a pitvarfibrilláció (AFib), a leggyakoribb szívritmuszavar kockázata – állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők, vagyis a kevés gabonát...","id":"20190307_alacsony_szenhidrattartalmu_etrend_szivritmuszavar_szenhidratszegeny_etelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0a5105-37c9-4b64-906e-d7adec89b666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_alacsony_szenhidrattartalmu_etrend_szivritmuszavar_szenhidratszegeny_etelek","timestamp":"2019. március. 07. 15:33","title":"Összefüggést találtak a szénhidrátszegény étrend és a szívritmuszavar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","shortLead":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","id":"20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556cceea-218d-4e2a-ae52-3f2052e0eb09","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","timestamp":"2019. március. 08. 10:02","title":"Óriás áramszünet volt Venezuelában, a kormány imperialista támadást orront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9d966d-7ef4-476d-aa4e-cf05e6cbb97e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","timestamp":"2019. március. 07. 09:42","title":"Fotó: Egy Puntóban elrabolt kiscsikót köröztek a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az angol lap világosan fogalmaz frissen megjelent cikkében: az Európai Néppárt túl hosszú időn keresztül tolerálta már így is a magyar miniszterelnök autokratikus hozzáállását.","shortLead":"Az angol lap világosan fogalmaz frissen megjelent cikkében: az Európai Néppárt túl hosszú időn keresztül tolerálta már...","id":"20190308_Economist_Itt_az_ido_hogy_kirakjak_Orbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c2352-e7f8-42a8-bbc4-567381e7b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Economist_Itt_az_ido_hogy_kirakjak_Orbant","timestamp":"2019. március. 08. 08:47","title":"Economist: Itt az idő, hogy kirakják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote Play nevű funkcióját a Sony. ","shortLead":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote...","id":"20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fb9764-27cb-40be-bccb-a4ff25b02d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","timestamp":"2019. március. 07. 21:03","title":"Végre iPaden és iPhone-okon is játszhatók a PlayStation 4 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság rossz dolog, és a kizsuppolással megindulhatna a keleti és nyugati pártok közötti szembenállás.\r

\r

","shortLead":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság...","id":"20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f321d9-ff48-4ce5-8fee-67662e787a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 06. 18:37","title":"A francia néppárti tagpárt nem dobná ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]