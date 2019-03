Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b97437df-a61a-4e71-adbb-adbdce2e4750","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Néppártban túlreagálták a plakátkampányt, ő viszont megtanulta, Lenint idézni nem szerencsés. Azt állította, nem Mészáros Lőrinc meggazdagodásán dolgozik, és azt is, szerinte az oroszok nem az EU destabilizálásában érdekeltek. Orbán Viktort egy pénteki, nőnap alkalmából rendezett háttérbeszélgetésen kérdeztük.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Néppártban túlreagálták a plakátkampányt, ő viszont megtanulta, Lenint idézni nem...","id":"20190308_Orban_szerint_Muppet_show_jelleguen_abrazoltak_Sorost_es_Junckert_a_plakaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97437df-a61a-4e71-adbb-adbdce2e4750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fd701c-ea1d-4860-b4de-7c14d7d3de74","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Orban_szerint_Muppet_show_jelleguen_abrazoltak_Sorost_es_Junckert_a_plakaton","timestamp":"2019. március. 08. 12:23","title":"Orbán szerint Muppet show-szerűen ábrázolták Junckeréket, nem hitte, hogy ekkora balhé lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány nem hozhat olyan rendeletet, amely törvénnyel, tehát magasabb szintű jogszabállyal ellentétes – mondta ki az Alkotmánybíróság Szívós Mária vezette tanácsa. Ezzel egy debreceni bírónak adott igazat.","shortLead":"A kormány nem hozhat olyan rendeletet, amely törvénnyel, tehát magasabb szintű jogszabállyal ellentétes – mondta ki...","id":"20190307_Alkotmanyellenes_egy_kormanyrendelet_a_hatosag_nem_mellozheti_dontese_indoklasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc285022-b10d-4167-ab90-1de24048f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Alkotmanyellenes_egy_kormanyrendelet_a_hatosag_nem_mellozheti_dontese_indoklasat","timestamp":"2019. március. 07. 10:59","title":"Alkotmányellenes egy kormányrendelet: a hatóság nem mellőzheti döntése indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt remélik, hogy ettől izgalmasabb lesz a verseny. ","shortLead":"Azt remélik, hogy ettől izgalmasabb lesz a verseny. ","id":"20190308_Nagy_valtozas_jon_a_Forma1_szabalyrendszereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49437186-7516-4325-bb8d-19b5d7423c19","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Nagy_valtozas_jon_a_Forma1_szabalyrendszereben","timestamp":"2019. március. 08. 15:54","title":"Változás jön a Forma–1 pontozási rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank. Az EU bankja, amely tavaly majdnem 900 millió eurót bocsátott Magyarország rendelkezésére, kedvező feltételekkel nyújt kölcsönt akár állami nagyprojektekhez, de a paksi bővítéssel kapcsolatban nem kereste meg a kormány.","shortLead":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank...","id":"20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf78862-305d-4c8e-b3d5-2b9f8247c2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"\"Amíg fizeti az állam a törlesztést, nem lépünk közbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon. Az űrkapszula - fedélzetén egy bábuval - magyar idő szerint péntek kora délután szállt le az Atlanti-óceán vizére.","shortLead":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon...","id":"20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba87a04-95a8-4d4a-8b15-fe3ba6ac158b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. március. 08. 13:33","title":"Elon Muskék újabb sikere: rendben hazatért a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó szakpszichológus, akivel az egészséges és az egészségtelen evésről, az evési problémáink mögött meghúzódó lelki okokról beszélgettünk. ","shortLead":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó...","id":"20190307_Sokan_felnek_az_evestol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c46cd2-58a1-4403-af9e-4cee8845c48c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190307_Sokan_felnek_az_evestol","timestamp":"2019. március. 07. 12:15","title":"„Sokan félnek az evéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban. A legnépszerűbb település Budapest volt.","shortLead":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban...","id":"20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d9d25-be17-4217-864a-7d4d0fb8e9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 08. 12:12","title":"Százszámra vettek ingatlant a listavezető kínaiak Magyarországon, de kik a másodikok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]