[{"available":true,"c_guid":"22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","id":"20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ebc14a-6725-4cab-8d70-6dd4f2be113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","timestamp":"2019. március. 11. 12:14","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy elköszön a győri Audi TT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","shortLead":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","id":"20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b977c4-52da-4d45-9bd0-3e24c554c850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a42e81d-deeb-408a-b6ab-80fdd02d63a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok új funkcióval bővült a Skype telepítés nélkül, böngészőben futtatható változata.","shortLead":"Sok új funkcióval bővült a Skype telepítés nélkül, böngészőben futtatható változata.","id":"20190312_skype_bongeszo_videotelefonalas_skype_for_web","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a42e81d-deeb-408a-b6ab-80fdd02d63a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8629c66-30b1-4915-9311-f6df1e7380af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_skype_bongeszo_videotelefonalas_skype_for_web","timestamp":"2019. március. 12. 09:03","title":"Akkor is használhatja a Skype új funkcióit, ha letörli a programot a gépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai hatékonyságról és a hatalmas kanyarsebességről szól.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai...","id":"20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986dc93-bd9d-42c8-9581-1454dd4b6505","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","timestamp":"2019. március. 12. 06:41","title":"Mutatjuk a hiperautót, amiben az ember tulajdonképpen csak szükséges rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült a pánikgomb. A támadások skálája az arcul ütéstől a rúgáson át a késes fenyegetésig terjed.","shortLead":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült...","id":"20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e72f1fe-aaee-477d-8c0c-36889ddc28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","timestamp":"2019. március. 12. 14:48","title":"Úgy eltörték az állkapcsát egy kalauznak Gárdonyban, hogy meg kell műteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]