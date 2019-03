Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és néhol napközben is 10 fok alatt maradnak a maximumok.","shortLead":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és...","id":"20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23401a35-56df-4e16-9be4-5520a8e7b409","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","timestamp":"2019. március. 10. 16:02","title":"Eddig tartott a tavasz, most visszacsúszunk kicsit a télbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","shortLead":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","id":"20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf158d-2cab-4315-a30b-d3f5e4911108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","timestamp":"2019. március. 12. 07:54","title":"Palkovicsnak is van egy jutányos áron bérelt lakása a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21302852-d18a-4406-a579-3c744d976db3","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A gerincbetegségek kegyetlen fájdalommal járnak, és minden műtéti beavatkozás öregedési folyamatot indít el a szervezetünkben. Ráadásul a gerincpanaszok már a húszas-harmincas években utolérhetnek bennünket. Vajon mi a leghatékonyabb időspóroló megoldás, hogy kortól függetlenül elkerüljük őket? \r

","shortLead":"A gerincbetegségek kegyetlen fájdalommal járnak, és minden műtéti beavatkozás öregedési folyamatot indít el...","id":"20190312_masszazs_mediwel_hatfajas_lumbago_porckorong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21302852-d18a-4406-a579-3c744d976db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be611190-9eb8-48bb-b21f-c98033d9fd43","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190312_masszazs_mediwel_hatfajas_lumbago_porckorong","timestamp":"2019. március. 12. 10:30","title":"A lumbágótól a porckorongsérvig: Így (ne) kövessen el merényletet a gerince ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nők az építészetben nevű nemzetközi díjat idén Sheila O’Donnell kapta a CEU új épületének koncepciójáért. ","shortLead":"A Nők az építészetben nevű nemzetközi díjat idén Sheila O’Donnell kapta a CEU új épületének koncepciójáért. ","id":"20190312_A_CEU_Nador_utcai_kampuszanak_megalmodoja_lett_a_legjobb_noi_epitesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a57c71-bc23-4ebc-87c8-c3d40434e327","keywords":null,"link":"/elet/20190312_A_CEU_Nador_utcai_kampuszanak_megalmodoja_lett_a_legjobb_noi_epitesz","timestamp":"2019. március. 12. 11:37","title":"A CEU Nádor utcai kampuszának megálmodója lett a legjobb női építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc035efc-c6f5-43d5-a287-2b02d92f2ead","c_author":"Győrffy Dóra – Rácz András","category":"vilag","description":"\"Megtévesztő az a narratíva, hogy Magyarországnak a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt és minden körülmények között jó kapcsolatokra kell törekedni\" – Györffy Dóra és Rácz András hozzászólása a Beszélgetések a jövőről vitasorozathoz.","shortLead":"\"Megtévesztő az a narratíva, hogy Magyarországnak a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt és minden körülmények között jó...","id":"20190311_Vilagok_harca_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc035efc-c6f5-43d5-a287-2b02d92f2ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e983b2-3d42-4a44-befb-bad53e03922e","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vilagok_harca_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 11. 14:35","title":"Világok harca Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett plakátokon. A nem sztrájkolóknak jutalmat ígérnek.","shortLead":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett...","id":"20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e7c26-3bff-4893-a936-81645fcf2f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Plakátokon üzengetnek a Hankook-gyárban a sztrájkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]