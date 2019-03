Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény nagyon drága. A Parlament illetékes bizottsága leszavazta a mindenkinek ingyenes gyógyszert lehetővé tevő ellenzéki javaslatot, a kormány állítólag sajátot tervez benyújtani.","shortLead":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény...","id":"20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224621d-1727-41fc-b301-1458cf64c580","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","timestamp":"2019. március. 12. 21:16","title":"Nem szavazta meg a parlamenti bizottság az ellenzéki javaslatot az izomsorvadásos betegek gyógyszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel.","shortLead":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki...","id":"20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8df6e0-37d7-407b-9d84-929c12f0268c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","timestamp":"2019. március. 13. 10:25","title":"Orbán videóval mozgósít március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","shortLead":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","id":"20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12a6ab8-01d9-43b8-b66f-aba2b5242f33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","timestamp":"2019. március. 13. 18:13","title":"Polgár Judit: Sosem mutattam ki, ha fáj valamim, nehogy gyengének gondoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen előadása elején, ám a vezetés egyiket sem tudja teljesíteni. Egyedi fizetésemelések lehetnének, de annak mikéntjének ismertetését, sőt magát az emelést is a sztrájkfenyegetettség visszavonásához kötné a főigazgató.","shortLead":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen...","id":"20190313_ujabb_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc02ed-92d5-4ab1-8c0e-7f247bf8f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_ujabb_sztrajk","timestamp":"2019. március. 13. 17:45","title":"Újabb sztrájkra hangolnak az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már óraleolvasókból is hiány van Magyarországon - még jó, hogy van fényképezőgép a mobilunkon.","shortLead":"Már óraleolvasókból is hiány van Magyarországon - még jó, hogy van fényképezőgép a mobilunkon.","id":"20190312_Nem_kell_tobbet_varnia_az_oraleolvasora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b97cee2-04b3-4e0d-9b49-ee231cf491a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Nem_kell_tobbet_varnia_az_oraleolvasora","timestamp":"2019. március. 12. 16:10","title":"Nem kell többet várnia az óraleolvasóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. ","shortLead":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7aa44-893d-4aee-9277-4cb073820e44","keywords":null,"link":"/elet/20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","timestamp":"2019. március. 14. 15:17","title":"Elrepülne a hosszú hétvégén? Jó korán érjen ki Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber, mikor hogy” – írta a szocialista EP-képviselő.","shortLead":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber...","id":"20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a630e-742e-4f79-ba70-412a89969186","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","timestamp":"2019. március. 12. 16:26","title":"Szanyi mihasznának nevezte Orbánt és Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]