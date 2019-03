Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és a növekvő költségekkel küzdenek – ez derült ki a Fidelity International legfrissebb Elemzői Felméréséből. A befektetési alapkezelő ennek ellenére óvatosan derülátó a világgazdaság kilátásait illetően.","shortLead":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és...","id":"20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243a4a-4b91-4193-ae9c-ca1435b57c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","timestamp":"2019. március. 16. 09:26","title":"A Fidelity alapkezelő szerint világszerte romlik a vállalatok hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","shortLead":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","id":"20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d1f7c-e31a-4012-b62d-131ad6d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","timestamp":"2019. március. 14. 18:28","title":"Az álhírek világában a közmédiának kell példát mutatnia - igazított el a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is 7,4 százalékos volt.","shortLead":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is...","id":"20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfea184-a009-47f9-83de-2aaa21fae4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","timestamp":"2019. március. 14. 17:10","title":"Megijedhettek a nyugdíjpénztári tagok, de az MNB mindenkit nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán viszont nem láthatta, még az este leslagozták azokat.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán...","id":"20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa871430-68bf-45db-9d60-6b20723f983a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Gyorsan eltüntették a Momentum üzeneteit, amiket Orbánnak címeztek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén közzétett levelében – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden...","id":"20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f28fe-06aa-4802-a4a9-892bc3c775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 14. 17:37","title":"Önnek is üzent Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vették azt a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint vasárnap leköpött, majd megütött egy jegyvizsgálót.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vették azt a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint vasárnap leköpött, majd megütött egy jegyvizsgálót.","id":"20190315_kalauz_jegyvizsgalo_csonttores_allkapocs_utes_rendorseg_gardony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238948-bc52-4e04-bd88-836aaae2fa64","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_kalauz_jegyvizsgalo_csonttores_allkapocs_utes_rendorseg_gardony","timestamp":"2019. március. 15. 18:35","title":"\"Fáradt volt\", hát eltörte egy kalauz állkapcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX 8-as gép is hasonló körülmények között zuhant le. Az első – tavaly októberi indonéziai – katasztrófát szoftverhiba okozta, s úgy tűnik, hogy a múlt heti, etiópiai baleset mögött is hasonló tényezők állnak. A két gép tragédiája, illetve a válság kezelése során elkövetett sok hiba megrendítheti az amerikai repülőgépgyárat.","shortLead":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX...","id":"20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3198b-adfe-4325-b06b-fc6256533029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","timestamp":"2019. március. 14. 15:00","title":"Földön a 737 MAX-ok, bajban a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f983cb-c358-45f7-89a4-a9012c0e4bd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Díjat vett át az együttes, L. Simon pedig fotózkodott velük.","shortLead":"Díjat vett át az együttes, L. Simon pedig fotózkodott velük.","id":"20190315_L_Simon_Laszlo_szereti_az_Animal_Cannibalst_es_nem_fel_megmutatni__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f983cb-c358-45f7-89a4-a9012c0e4bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71662288-a306-462b-9cd6-8ada8732402b","keywords":null,"link":"/elet/20190315_L_Simon_Laszlo_szereti_az_Animal_Cannibalst_es_nem_fel_megmutatni__foto","timestamp":"2019. március. 15. 11:53","title":"L. Simon László szereti az Animal Cannibalst, és ezt nem fél megmutatni – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]