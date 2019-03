Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak – számolt be a BBC a brit pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak –...","id":"20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad1782-001a-4b45-8233-80ff7b79b57b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. március. 16. 10:03","title":"Nagy dolog, ha meglépik: tilos lehet a gázfűtés az új házakban, ráadásul már 2025-től a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","shortLead":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","id":"20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b23de-1504-423c-85e4-27ae912685a4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","timestamp":"2019. március. 14. 13:45","title":"Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","shortLead":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","id":"20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25b47e0-642e-4dd3-8684-39f5c4ec08e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. március. 14. 17:04","title":"382 egyházi személy követett el pedofil visszaélést 1990 óta Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és az innováció hiányát emlegetik.","shortLead":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és...","id":"20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe062ff-1e15-4775-a6ee-977635c3f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","timestamp":"2019. március. 14. 17:03","title":"Hiába szólja le a BlackBerry-vezér az összehajtható telefonokat, lesz jövőre BlackBerry márkás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek következő lépcsőfoka egy új gomb megjelenése lesz a mobilappban.","shortLead":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek...","id":"20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28963418-99e2-4094-a65a-c0be4f783c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","timestamp":"2019. március. 15. 19:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","shortLead":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","id":"20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c6672-727c-4750-92f0-be0ab337ad35","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 10:21","title":"Meghalt három ember Kiskunmajsa és Kiskunhalas között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]