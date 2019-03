Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","shortLead":"Mintha épp a magyar példa inspirálta volna a néppárti csúcsjelöltet a javaslatra, amit egy lapban fejtett ki. ","id":"20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac75d4ac-f372-45c8-8f5b-71ad9d986275","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Uj_otlettel_allt_elo_Weber_a_jogallamisag_betartatasara","timestamp":"2019. március. 17. 14:57","title":"Új ötlettel állt elő Weber a jogállamiság betartatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lankad a sztrájkolók lelkesedése a szakszervezet szerint, a cég pedig törvénytelen eszközök sorát veti be szerintük.\r

\r

","shortLead":"Nem lankad a sztrájkolók lelkesedése a szakszervezet szerint, a cég pedig törvénytelen eszközök sorát veti be...","id":"20190317_Sztrajktorok_riogatas_es_psziches_nyomasgyakorlas__hatodik_napja_tart_a_Hankooksztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8c56bd-1e86-4227-aad6-90ffbbf07141","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sztrajktorok_riogatas_es_psziches_nyomasgyakorlas__hatodik_napja_tart_a_Hankooksztrajk","timestamp":"2019. március. 17. 17:47","title":"Sztrájktörők, riogatás és pszichés nyomásgyakorlás - hatodik napja tart a Hankook-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","shortLead":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","id":"20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d999ec-6798-4491-bbc4-308b59150daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","timestamp":"2019. március. 17. 15:48","title":"\"Majdnem elájultam\" - megviccelték a mentőorvost utolsó munkanapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem szerepeltek a felterjesztettek listáján.\r

\r

","shortLead":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem...","id":"20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc4ed04-e763-4a91-9b4a-8f91cd9694b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","timestamp":"2019. március. 17. 16:37","title":"Újabb botrány a március 15-i díjak körül: a Táncsics-díjnál is átnyúltak a fejek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol nem reagálnak a problémára, és nem tesznek kísérletet arra, hogy erőszakmentes iskolai környezetet teremtsenek, egy LMBTQI-diáknak is sokkal rosszabb. A Háttér Társaság leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és/vagy interszex tanulókat kérdezett meg az iskolai tapasztalataikról. Az eredményekből jól látszik, hogy vannak pozitív folyamatok, de bőven van még tennivaló az oktatási intézmények és a pedagógusok részéről is.","shortLead":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol...","id":"20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cf020-7804-4441-86ed-17f67d3ed117","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","timestamp":"2019. március. 18. 17:00","title":"Miért is kell úgy dobálni a „buzi” kifejezést, mint a röplabdát tesiórán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez.","shortLead":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti...","id":"20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23e4d5-2aae-45c5-b0d6-82ebcf952f02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","timestamp":"2019. március. 18. 14:27","title":"Több ezer lakóingatlan hitele dőlt be, már csak negyedüket tudta kimenteni a Nemzeti Eszközkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","shortLead":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","id":"20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7a3cf0-1384-41e9-a036-01735c493d09","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","timestamp":"2019. március. 17. 19:55","title":"Tudta, hogy több katonánk van, mint Svédországnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]